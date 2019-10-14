Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi"
Son Dakika Güncel Kozluk'ta 'Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi'

Kozluk'ta "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi"

1 saat önce

Kozluk ilçesinde 21 kişiye "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" verildi.

Kozluk'ta

Kozluk ilçesinde 21 kişiye "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" verildi.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından Kozluk Kaymakamlık Proje Koordinasyon biriminde görev yapan 21 kişi 3 günlük eğitimin ardından sertifika aldı.

Kozluk Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende Kaymakam Osman Bilici, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile DİKA Batman Yatırım Destek Ofisi Temsilcisi İbrahim Erin, kursiyerlere sertifikalarını dağıttı.

Altındağ, DİKA'nın eğitim, sağlık ve tarım başta olmak üzere çeşitli alanlarda hazırlanan projelere destek sunduğunu söyledi.

Dicle Kalkınma Ajansı, Kaymakamlık, Kozluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu
Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi Son dakika: Münbiç için operasyon başladı: Yoğun çatışmalar yaşanıyor Otogaza 6 kuruş zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:08:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]