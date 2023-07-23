KPSS Lisans sınavı başladı - Son Dakika
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KPSS Lisans sınavı başladı

23.07.2023 10:38

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı. Sınavda adaylara 130 dakika süre verilecek. Nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Toplamda 924 bin aday sınava girecek. Sonuçlar 25 Ağustos'ta açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te yapılacak.

130 DAKİKALARI VAR

Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

924 BİN ADAY GİRECEK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava ilişkin yaptığı açıklamada, 81 il ve Lefkoşa'da 105 sınav merkezinde yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168, Eğitim Bilimleri oturumuna 572 bin 20 adayın başvurduğunu belirtti. Ersoy, "Sınavlar için 3 bin 576 bina, 70 bin 123 salon kullanacağız. Emniyet görevlisi dahil 178 bin 352 kişi sınavlarda görev yapacak." ifadesini kullandı. Ersoy, pazar günü başlayacak 2023-KPSS oturumlarına katılacak adaylara başarılar, bu süreçte emek verecek görevlilere de kolaylıklar diledi.

SONUÇLAR 25 AĞUSTOS'TA

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak. Sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

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