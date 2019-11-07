Son Dakika Haberleri: KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti
Son Dakika Güncel KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti

KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti

6 saat önce

Öğretmen adaylarının KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlendi.

KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti, System.String[]

Öğretmen adaylarının KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlendi.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlendi.

Öte yandan, yönetmeliğe eklenen geçici madde kapsamında, öğretmen adaylarının 2018 ve 2019'da elde ettikleri KPSS sonuçları 2 yıl geçerli olacak.

KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:44 Kaynak: AA
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