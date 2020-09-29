KPSS Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

KPSS Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "10-16 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları 'http://sonuc.osym.gov.tr' adresinden açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim" dedi.
ANKARA,
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