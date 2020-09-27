Kral II. Abdullah, Ürdün Parlamentosu'nu feshetti - Son Dakika

Kral II. Abdullah, Ürdün Parlamentosu'nu feshetti

Ürdün Kralı II. Abdullah, Kasım ayında yapılması planlanan seçimler için parlamentoyu feshetti.

Kral II. Abdullah, Ürdün Parlamentosu'nu feshetti, System.String[]

Ürdün Kralı II. Abdullah, Kasım ayında yapılması planlanan seçimler için parlamentoyu feshetti.

Ürdün Seçim Komisyonu Temmuz ayında yapmış olduğu açıklamada, Kral II. Abdullah'ın çağrısı üzerine parlamentonun 4 yıllık görev süresinin dolması ile 10 Kasım'da seçimlerin yapılacağını duyurmuştu. Abdullah, bugün parlamentoyu feshederek, Kasım ayındaki seçimlerin önünü açtı. Anayasaya göre hükümetin 1 hafta içinde istifa etmesi gerekiyor.

(İHA)

Kral II. Abdullah, Ürdün Parlamentosu'nu feshetti

İkinci Abdullah, 10 Kasım, Seçimler, Ürdün, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 18:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kral II. Abdullah, Ürdün Parlamentosu'nu feshetti - Son Dakika


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