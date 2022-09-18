Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hayata dair tavsiye aldığını söyledi

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bir lider ve anne olarak Elizabeth'ten tavsiye aldığını belirtti.

BBC'ye verdiği röportajda, hamile olduğu dönemde Kraliçe 2. Elizabeth ile bir araya gelen Ardern, lider ve anne olarak nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda Elizabeth'in tavsiyelerine başvurduğunu aktardı.

Elizabeth ile o dönemki görüşmesine ilişkin Ardern, "Yeni Başbakan olmanın yanı sıra o sıra aklımdaki şeylerden biri de başbakan ve anne olmaktı. Bu pozisyonda olan liderleri düşündüğünüzde başvurulacak çok az kişi vardı. Bu yüzden ona (Kraliçe Elizabeth'e) 'Nasıl başardın?' diye sordum." ifadesini kullandı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in kendisine "sadece böyle devam etmesini" söylediğini belirten Ardern, bunun alabileceği "en iyi ve en gerçekçi tavsiye" olduğu yorumunu yaptı.

Ardern, halkın Kraliçe'nin ölümüne verdiği tepkinin büyüklüğüne "hiç şaşırmadığını" dile getirerek, "Kraliçe, halkı için buradaydı, şimdi halkı onun için burada." dedi.

Hayatta olduğu süre içinde Yeni Zelanda'nın cumhuriyet yönetimine geçeceğine inandığını yineleyen Ardern, "Kraliçe bile zaman içinde ilişkimizdeki evrimi gözlemledi ve kabul etti." ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üye ülkeleri arasında hala bağlar ve bu ilişkiden elde edilecek kazançlar olduğunu vurguladı.

Öte yandan Ardern, tören için Londra'da bulunan çok sayıda dünya liderinin, kendi özel araçları yerine cenazeye otobüsle götürüleceğine ilişkin haberlerin kamuoyunda tartışma yaratmasına şaşırdığını söyledi.

Kraliçe Elizabeth, çocukları Prens Andrew ve Prens Edward'ı tahta çıktıktan sonra dünyaya getirmişti.

Ardern, başbakanlık görevini yürüttüğü Haziran 2018'de kızı Neve Te Aroha'yı kucağına almıştı.