Kredi Kartı Limitleri Daraltılmamalı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Kredi kartı limitlerinin daraltılması, vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi ödeme güçlüğüyle karşı karşıya bırakacaktır" dedi.

ATO Başkanı Baran, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı limitlerine ilişkin yapılan düzenlemeyi değerlendirdi. Baran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı limitlerine yönelik olarak getirilen kısıtlayıcı kararları dikkatle takip ediyoruz. Enflasyonla mücadele hedefi çerçevesinde atılan her adımı önemsiyor, mali disiplinin korunmasını destekliyoruz. Ancak kredi kartı limitlerine getirilen bu tür sınırlamaların reel sektör ve vatandaşlarımızın günlük hayatı üzerindeki etkilerinin de bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugünün ortamında kredi kartları sadece tüketim aracı değil, ticaretin, hizmet sektörünün ve hane halkı ödemelerinin önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Eğitim ücretleri, özel okul ve üniversite ödemeleri, hastane ve sağlık harcamaları, sigorta primleri, ulaşım, konaklama gibi pek çok gider, kişinin ödeme gücüne göre bankalar tarafından verilen kredi kartları aracılığıyla ödeniyor. Kredi kartı limitlerinin daraltılması, vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi ödeme güçlüğüyle karşı karşıya bırakacaktır. Öte yandan parasal gelişmelere paralel olarak nakit taşıma imkanları da fiilen sınırlanmış durumda. Artan fiyatlar karşısında yüksek tutarlı ödemelerin nakit olarak yapılması hem güvenlik hem de pratiklik açısından mümkün olmaktan çıktı. Nakit para kullanımının azalması yönündeki genel eğilim de dikkate alındığında, kredi kartı limitlerinin kısıtlanması ekonomik hayatın işleyişini zorlaştıracaktır. Bu durumun en önemli yansımalarından biri de ticarette hissedilecektir. Kredi kartı kullanımının daralması iç talebi baskılayarak, özellikle perakende, hizmet ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerin satışlarını ve nakit akışını olumsuz etkileyecektir. Finansmana erişimde güçlük yaşanan bu süreçte nakit döngüsünün yavaşlaması, zincirleme bir reaksiyonla üretimden istihdama kadar pek çok alanı etkileme potansiyeline sahiptir. Finansal istikrarı korumaya yönelik düzenlemelerde ticari hayatın gerçekleri ve vatandaşlarımızın zorunlu harcamalarının dikkate alınmasının hem ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği hem de toplumsal refah açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz. Ekonomide kalıcı istikrarın yolunun üretimi, ticareti ve tüketimi birlikte gözeten, sahadaki etkileri doğru okuyan düzenlemelerle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede tüm kurum ve kuruluşlarımızla istişareye açık olduğumuzu ve reel sektörün sesini aktarmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururum." - ANKARA