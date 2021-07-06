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Kredili kurbanlara 'faiz' uyarısı - Son Dakika

Kredili kurbanlara 'faiz' uyarısı

06.07.2021 22:38

Kredili kurbanlara 'faiz' uyarısı Kredi çekerek kurbanlık alırken dikkat ESOGÜ Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Anabilim Dalı, Öğr. Gör. Dr.

Kredili kurbanlara 'faiz' uyarısı

Kredi çekerek kurbanlık alırken dikkat

ESOGÜ Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Anabilim Dalı, Öğr. Gör. Dr. Ahmet Çetinkaya:

"Başkasından borç alacak gibi faizsiz olma şartıyla kredi alarak veya kredi kartı ile kurbanlık alabilir, dikkat edilmesi gereken faizli işlere bulaşmamaktır"

ESKİŞEHİR - Kurban kesmekle mükellef olan, ancak kurban döneminde ellerinde parası olmayan bazı vatandaşlar, bankadan kredi alarak veya kredi kartlarını taksitlendirerek kurban ibadetini gerçekleşirken, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Anabilim Dalı, Öğr. Gör. Dr. Ahmet Çetinkaya, bu konuda "borçlara faiz bulaşma" uyarısında bulundu.

Dr. Ahmet Çetinkaya, kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlara yönelik önemli uyarılarda bulundu. Dr. Çetinkaya, "Öncelikle kurban kesmek isteyen kişilerin belli bir mali durumun olması gerekiyor. Biz bunu zekat vermesine mükellefi olan kişiler aynı zamanda kurban kesme mükellef olduğunu söylüyoruz. Bu miktarda paraya sahip olan kişi kuran kesmeli. Ancak kurban zamanında kurbanlık hayvanı alacak kadar parası elinde olmadığından dolayı bir başkasından borç alabilir. Bu borçlanma genellikle günümüzde bankalardan kredi çekmek şeklinde veya kredi kartına taksitlendirme şeklinde yapılabiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken herhangi bir faizli işleme bulaşmaması gerekiyor. Kişi bayram esnasında, bayram günlerinde kurbanlık alacak miktarda parası olmaması dolayısıyla başkasından borç alacak gibi faizsiz olma şartıyla kredi alarak veya kredi kartı ile kurbanlık alabilir. Burada dikkat edilmesi gereken faizli işlere bulaşmamaktır. Malum dinimizde faiz haramdır" diye anlattı.

"Paydaşların niyetini bilmek önemli"

Bir büyükbaş hayvanı en fazla 7 paydaş ortak olarak kesebilir. Ancak paydaşların niyetleri birbiri tarafından bilinmesi ve herkesin niyetleri kurban kesmeden önce açıkça belirtilmesi önemli olduğu söyleyen Dr. Çetinkaya, "Kurban kesiminde hissedarlarla ilgili şu hususlara dikkat edilmesi gerekir. Hissedenlerin her birinin niyetinin kurban kesmek olduğunu önemlidir. Paydaşların niyeti et yemek veya ailede görülmüş olan bir geleneği yerine getirmek gibi bir düşünce var ise kurban ibadetin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu durumda kesilen kurban, kurban olmaz. Bu sebeple hissedarların niyetinin ne olduğuna dair en azından bilgimiz olmadı veya niyetlerini sözlü olarak duyabileceğimiz hissedarlarla birlikte kurban ibadetini yerine getirmek en doğru yoldur" dedi.

"Sosyal medyada paydaş bulmada aldatma söz konusu olabilir"

Dr. Çetinkaya, son zamanlarda moda haline gelen sosyal medya üzerinden paydaş bulma konusuna değinerek, şunları söyledi:

"Son dönemlerde özellikle sosyal medya üzerinden kurban hissedarlarının bulunması veya eksik kalan hissedarını bu şekilde tamamlanması, dini anlamda herhangi bir sakıncası olmayan bir durumdur. Bu hissedarların kimler olduğu kurban kesme niyetlerin olup olmadığını dair kesin bir bilgi edinemeyeceğimizden dolayı, öncelikle vatandaşlarımızın kurban hissedarlarını, paydaşlarını tespit ederken, tanıdıkları, gördükleri, mahalleden, siteden, apartmandan bildikleri ve güvendikleri insanlarla beraber bu ibadet yapmaları öncelikle istenen bir durumdur. Çünkü sosyal medya yolu ile yapılan bir takım işlemlerde aldatma ve aldanma gibi bir durum söz konusu olabilir."

Kredili kurbanlara 'faiz' uyarısı
Kredili kurbanlara 'faiz' uyarısı
Kredili kurbanlara 'faiz' uyarısı
Kredili kurbanlara 'faiz' uyarısı

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, İslam, Kredi, Faiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kredili kurbanlara 'faiz' uyarısı - Son Dakika


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