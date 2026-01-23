Kremlin'den Donbas Vurgusu

(ANKARA) - Kremlin, Ukrayna, Rusya ve ABD heyetlerinin Abu Dabi'de gerçekleştireceği kritik üçlü zirve öncesinde, savaşın sona ermesi için Kiev'in Donbas bölgesindeki askeri varlığını "tamamen sonlandırması gerektiğini" yineledi.

Rusya'dan, ABD - Ukrayna - Rusya zirvesi öncesi "Donbas" mesajı geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinden çekilmesinin "Rusya için çok önemli bir koşul olduğunu" vurguladı.

Abu Dabi'deki görüşmelerin detaylarına girmekten kaçınan Peskov, "Rusya'nın pozisyonu iyi bilinmektedir. Ukrayna ve Ukrayna silahlı kuvvetleri Donbas topraklarını terk etmelidir. Oradan çekilmek zorundalar. Bu çok önemli bir şarttır" diye konuştu.