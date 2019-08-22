Son Dakika Haberleri: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Han Şeyhun'un terörizmle istikrarlı mücadelenin sonucunda ele...
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Han Şeyhun'un terörizmle istikrarlı mücadelenin sonucunda ele...

1 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Han Şeyhun'un terörizmle istikrarlı mücadelenin sonucunda ele geçirilmesi memnuniyetle karşılanmalı" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, " Han Şeyhun'un terörizmle istikrarlı mücadelenin sonucunda ele geçirilmesi memnuniyetle karşılanmalı" dedi. - MOSKOVA

Dmitriy Peskov, Han Şeyhun, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:28 Kaynak: İHA
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