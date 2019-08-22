Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Han Şeyhun'un terörizmle istikrarlı mücadelenin sonucunda ele...
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Han Şeyhun'un terörizmle istikrarlı mücadelenin sonucunda ele geçirilmesi memnuniyetle karşılanmalı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:28 Kaynak: İHA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, " Han Şeyhun'un terörizmle istikrarlı mücadelenin sonucunda ele geçirilmesi memnuniyetle karşılanmalı" dedi. - MOSKOVA
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