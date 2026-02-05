Kremlin: Ukrayna ile Müzakereye Açığız

MOSKOVA, 5 Şubat (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki durumun barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasına açık olduklarını söyledi.

Peskov çarşamba günü yaptığı açıklamada müzakere yoluyla çözüme kapılarının açık olduğunu belirterek, "Kiev tarafından uygun kararlar alınana kadar" özel askeri operasyonların süreceğini ifade etti.

Peskov, Rus güçlerinin Ukrayna'nın askeri-endüstriyel kompleksiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini kaydetti.

Ukrayna konusundaki tutumlarının açık olduğunu belirten Peskov, bu tutumlarının hem Kiev'deki yetkililer hem de üçlü temaslara katılan ABD'li müzakereciler tarafından iyi şekilde bilindiğini söyledi.

Rusya, Ukrayna ve ABD'den heyetler, çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) üçlü görüşmelere başladı. BAE'nin başkenti Abu Dabi'de güvenlik konularını ele alan üçlü çalışma grubunun önceki görüşmeleri 23-24 Ocak tarihlerinde düzenlenmişti.