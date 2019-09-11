Kruvaziyer turizmi

Malta bayraklı kruvaziyer "Horizon", Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İspanyol 1447 turist ve 616 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi. Bazı turistler bisikletle ilçeyi dolaştı.

Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde gezdi, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi. Bir grup turist ise safari turlarının yanı sıra Ortaca'nın Dalyan ve Ula'nın Akyaka mahallelerine düzenlenen turlara katıldı.

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, yaptığı açıklamada, kruvaziyerin planlandığı gibi ilçeye haftada bir sefer gerçekleştirdiğini söyledi.

"Horizon"un gece saatlerinde demir alarak Girit'in Hanya limanına gideceği öğrenildi.