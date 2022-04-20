KRV Başbakanlık Müsteşarı Liminski, Müslümanlara yönelik saldırıları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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KRV Başbakanlık Müsteşarı Liminski, Müslümanlara yönelik saldırıları değerlendirdi Açıklaması

20.04.2022 00:44
KRV Başbakanlık Müsteşarı Liminski, Müslümanlara yönelik saldırıları değerlendirdi Açıklaması

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanlık Müsteşarı ve Başbakanlık Dairesi Başkanı Nathanael Liminski, Müslümanların son dönemlerde bazı kesimlerin nefret söylemlerinin hedefi olduğuna işaret ederek, "Müslümanlar toplumumuzun önemli bir parçasıdır.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanlık Müsteşarı ve Başbakanlık Dairesi Başkanı Nathanael Liminski, Müslümanların son dönemlerde bazı kesimlerin nefret söylemlerinin hedefi olduğuna işaret ederek, "Müslümanlar toplumumuzun önemli bir parçasıdır." dedi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB), Köln'de düzenlediği iftara katılan ve 15 Mayıs'ta yapılacak KRV eyalet seçimlerinde Köln'ün Ehrenfeld semtinden Hristiyan Demokrat Parti (CDU) milletvekili adayı olan Liminski, KRV eyaletinde 2021 yılında Müslümanlara yönelik 110'dan fazla suç işlendiğini söyledi.

Liminski, "Hayırseverlik ve dayanışma bizi hangi dinden ya da mezhepten olursak olalım birbirimize bağlıyor. Rusya lideri Putin'in bombalarından kaçan Ukraynalılar eyaletimize sığınıyor. Biz de kendilerini 2015 yılında Suriye'den kaçıp buraya gelenlerde olduğu gibi memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Müslümanların son dönemlerde bazı kesimlerce nefret söylemiyle karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Liminski, "2021 yılında KRV eyaletinde Müslümanlara yönelik 110'dan fazla suç işlendi, üstelik bu sadece kayıtlara geçen resmi rakam. Müslüman karşıtı ve ırkçılara yönelik açılan ofis ile bu durumu düzeltmek için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ölenlere saygı göstermenin her din ve millette insanların kültürünün bir parçası olmasına rağmen 2022 yılında Iserlohn'da Müslüman mezarlığına bir saldırı yapıldığını hatırlatan Liminski, bu tür suçların faillerinin bulunması gerektiğini belirtti.

DİTİB Köln Merkez Camisi'nin dinlerin bir arada barış içinde yaşayabildiğini gösteren örnek bir rol model olduğunu ifade eden Liminski, "Müslümanlar toplumumuzun önemli bir parçasıdır. Toplumun bu kesimine karşı çıkan herkes, hepimize karşı çıkmış sayılır. Yan yana duruyoruz ve bu birlikteliğin parçalanmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

KRV Başbakanlık Müsteşarı Liminski, Müslümanlara yönelik saldırıları değerlendirdi Açıklaması
KRV Başbakanlık Müsteşarı Liminski, Müslümanlara yönelik saldırıları değerlendirdi Açıklaması

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İslam Birliği, Ren Vestfalya, Başbakanlık, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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