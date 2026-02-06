KSBÜ Tıp Fakültesi Simülasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika
Sağlık

KSBÜ Tıp Fakültesi Simülasyon Merkezi Açıldı

KSBÜ Tıp Fakültesi Simülasyon Merkezi Açıldı
06.02.2026 16:24
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde simülasyon merkezi hizmete girdi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi'ndeki simülasyon merkezi törenle hizmete açıldı.

Üniversitenin Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki tıp fakültesinde, hekim ve uzman doktor adaylarına donanımlı eğitim olanağı sunacak merkezin açılışı için tören düzenlendi.

Kütahya Valisi Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, ?Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da gıpta edilecek bir ülke haline geldiğini belirtti.

Sağlık alanında yapılan birçok çalışmayala birlikte sağlık çalışanlarının da fedakarca görev yaptığını vurgulayan Işın, şunları söyledi:

"Kütahya ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitemiz çok şükür bu konuda çok yetkin insanlar yetiştiriyor. Üniversitemiz Sayın Rektörümüzün riyasetinde burada çok önemli hizmetler yapmaktadır. Hemen hemen Kütahya'mızdan artık, dışarıya yani diğer illere hasta göndermiyoruz. Burada çok ciddi ameliyatlar ve operasyonlar yapılıyor. Biz bununla gıpta ediyoruz ve rektörümüzü, heyetini, çalışma arkadaşlarını tebrik ediyoruz. İnşallah bu hizmetler artarak devam edecektir."

Hizmete alınan merkezin de sağlık alanına önemli katkılar sunacağını da anlatan Işın, üniversite bünyesindeki tıbbi alanlar ile simülasyon merkezinin, Kütahya için çok önemli katma değerler, çok önemli hizmetler sunacağını kaydetti.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da Türkiye'nin ve Kütahya'nın sağlık alanında elde ettiği kazanımlardan söz ederek, simülasyon merkezinin üniversiteye hayırlı olmasını diledi.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ise şunları kaydetti:

"Simülasyon merkezimiz yaklaşık 50 milyon civarında maliyeti olan bir merkez. Ülkemizde sadece 8-10 üniversitede var. Bu merkez Ege Bölgesi'nde tek. O yüzden bizim için çok sevindirici bir gün. Bu merkezle öğrencilerimiz en azından maketler üzerinde görerek, yaparak, deneyimli bir şekilde hastamıza müdahale edecekler. Çünkü hastalarımız bizim için çok kıymetli, vatandaşımız çok kıymetli ülkemiz için. O yüzden vatandaşımızın en iyi sağlık hizmetini alacak şekilde sağlık çalışanlarımızı yetiştirmemiz lazım. Burası da o yüzden çok çok güzel bir hizmete vesile olacak inşallah."

Konuşmaların ardından açılışı yapılan ve gezilen merkezde, akademisyenler ve öğrenciler protokol üyelerine bilgiler verdi.

Kaynak: AA

