Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat Devrim Çağıl yönetimindeki 35 CMR 810 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü, yola savruldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde KSK taraftarı Çağıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çağıl'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemler sonrası Çağıl'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.
TABUTUNA KSK BAYRAĞI SERİLDİ
Serhat Devrim Çağıl için öğle saatlerinde Karşıyaka Mavişehir'de Memur Kardeşler Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Çağıl'ın tabutuna, KSK bayrağı serildi. Çağıl'ın sevenleri, tabuta çiçekler bıraktı. Çağıl'ın cenazesi, kılınan namaz sonrası Asarlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › KSK Taraftarı Serhat Çağıl Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
