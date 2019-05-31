KSO Başkanı Zeytinoğlu 'Büyüme' rakamını değerlendirdi

Bu gerileme beklentilerimiz doğrultusunda geldi." dedi. Ayhan Zeytinoğlu baz etkisi ile üçüncü çeyrekten itibaren büyümenin pozitife geçebileceğini belirterek "Sanayi üretiminde geçtiğimiz ağustostan bu yana gerileme var. Ancak bu yılın başından itibaren aylık toparlanma olduğunu görüyoruz. Tahminimizce rakamlar önümüzdeki dönemde daha iyi gelecek." dedi.

"Mal ve hizmet ihracatı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.5 arttı. Aynı dönem ithalat ise yüzde 28.8. azaldı." diyenZeytinoğlu, "İhracatın artışı olumlu ancak artış oranı ithalatın gerileme oranının çok altında kalıyor. Değerli döviz kurunun ihracatı uzun vadede desteklediğini biliyoruz. Ancak bazen yeterli olamayabiliyor. Hedeflerimize ulaşabilmemiz açısından ihracat artışlarımızın ivmelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. İhracatta aylık bazda 15-16 milyar doları aşan rakamlar görmeyi temenni ediyoruz." dedi.Zeytinoğlu, "İthalatın gerilemesi cari açığımız açısından olumlu ancak detaylarına baktığımızda, gerilemenin büyük kısmını oluşturan yatırım malları ithalatındaki azalışta gelecek dönemler için tedbirli olmamız gerekiyor. Zira ileriye yönelik yatırımların ertelenmesinin yansımalarını işsizlik oranlarında da görebiliriz diye düşünüyoruz." dedi.

Bununla birlikte makine ve teçhizat yatırımlarındaki ilk çeyrek daralmasının yüzde 11.3 olarak gerçekleştiğine dikkat çeken KSO Başkanı Zeytinoğlu, "Makine ve teçhizat alımlarındaki daralma oldukça yüksek. Burada tedbir alınması gerektiğini düşünüyoruz. Üretime yapılan yatırımlardaki azalmayı endişe verici buluyoruz. Ülkemizin 2004-2005 yıllarında çok önemli sıçramalar yaptığını biliyoruz. Yatırım ikliminin iyileştirilmesiyle, doğrudan yatırımların çekilmesinde ivmenin tekrar yakalanması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.