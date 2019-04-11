Kto Başkanı Gülsoy, "İhtiyacımız Olan Reformların Yer Aldığı Bu Paket, Ülkemiz Adına Atılan Önemli...

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u değerlendirdi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u değerlendirdi.



2019 yılında atılacak adımları içeren yeni ekonomik programın, uygulanabilirliği yüksek bir program olduğunu vurgulayan Başkan Gülsoy, Türkiye'nin ekonomisinin gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.



Başkan Gülsoy; "31 Mart yerel seçimlerinden sonra sık sık ifade ettiğimiz gibi önümüzde seçimin olmayacağı ve iş dünyası adına çok iyi değerlendirilmesi gereken 4,5 yıl gibi önemli bir süreç var. Ülke olarak, iş dünyası olarak yoğunlaştığımız en önemli konu ekonomi. 2023 hedeflerine ilerlerken ekonomimizi canlandırmak ve sürekliliği sağlamak adına ihtiyacımız olan reformların yer aldığı bu paket, ülkemiz adına atılan önemli bir adımdır. Türkiye ekonomisinin 2019'daki rotasını gösteren ve her başlığı ayrı bir önem taşıyan bu paket, iş dünyası temsilcileri olarak bizleri oldukça umutlandırmıştır. Finansal sektörler, tasarruf, üretim, enflasyonla mücadele, mili tarım politikası gibi Türkiye ekonomisini güçlendirecek olan başlıklarda yapılacak reformlar, hedeflerimize daha sağlam adımlarla ilerlememize katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli Bakanımıza teşekkür ediyor; reformların hayata geçirilmesi konusunda KTO olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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