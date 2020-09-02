KTO, "Kontrollü Sosyal Hayat Çalışma Rehberi" afişi dağıttı - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından 21 ayrı sektör için hazırlanan "Kontrollü Sosyal Hayat Çalışma Rehberi" afişi dağıtıldı.

KTO'dan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgın yönetimi ve çalışma rehberleri kapsamında hazırlanan afişler KTO üyelerine dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, oda üyeleri için hazırlanan afişlerde işletmelerin uyması gereken kuralların olduğunu belirtti.

Esnafın mağdur olmaması için afişleri asmalarını ve yazılı maddelere harfiyen uymalarını istediklerini anlatan Gülsoy, şunları kaydetti:

"21 ayrı sektör için hazırlanan afişleri iş yerlerini ziyaret ederek dağıtıyoruz. Esnafımız iş yerlerinde bulundurması ve asması gereken bu afişleri odamızdan da temin edebilir. Afişleri asmayanlara, aykırı hareket edenlere ve zorunluluklara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince 250 liradan 1000 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır."