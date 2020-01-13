KTSO'dan basın mensuplarına kahvaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KTSO'dan basın mensuplarına kahvaltı - Son Dakika

KTSO'dan basın mensuplarına kahvaltı

6 saat önce

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanlığı tarafından "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarına kahvaltı programı düzenlendi.

KTSO'dan basın mensuplarına kahvaltı, System.String[]

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanlığı tarafından "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarına kahvaltı programı düzenlendi.


Kırıkkale'de özel bir restoranda düzenlenen kahvaltıda konuşan KTSO Başkanı Ahmet Varlı, "Bizler oda olarak yerel basınımızın ayakta durması, vatandaşlarımızın haber almasını sağlaması adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her zaman sizlerle iyi ilişkiler yürütmeye çalıştık. Bundan sonra da inşallah yine ilişkilerimizi en üst seviyede tutmaya çalışacağız. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır" dedi.


Programa Genel Sekreter Ahmet Şerbetçioğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Cihat Mencet, meslek komitesi üyesi Hasan Akyıldız, basın-yayın sorumlusu İsa Sarıaydın ve basın kuruluşlarının haber merkezlerinde çalışan basın mensupları katıldı.


Program sonrası Varlı, yerel ve ulusal basın mensuplarına çeşitli hediyeler verdi. - KIRIKKALE

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:43 Kaynak: İHA
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