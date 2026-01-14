KTÜ Hastanesi'nde 'Bir Hayatlık Dokunuş' Sergisi Açıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde ameliyathanede çekilen fotoğrafların yer aldığı "Bir Hayatlık Dokunuş" adlı serginin açılışı gerçekleştirildi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, açılışta yaptığı konuşmada, hastane yönetiminin kültür ve sanat faaliyetlerine önem verdiğini, her ay bir sergiye ev sahipliği yapıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Çuvalcı, bugün de hastanede ameliyathanede çekilen fotoğrafların sergilendiğini belirterek, "Sergimiz yaklaşık bir ay burada kalacak. Başhekimimize ve fotoğrafları çeken arkadaşımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Başhekim Prof. Dr. Celal Tekinbaş da KTÜ Farabi Hastanesinin çok önemli operasyonların yapıldığı bir kurum olduğunu söyledi.

Hastanenin aynı zamanda bir yaşam alanı olduğunu belirten Tekinbaş, "Bu yaşam alanı içerisinde günde yaklaşık 15 bin kişi bir şekilde bulunuyor. Bu insanlar, yaşamın her özelliğine dair güzellikleri burada yaşasın diye bizler kültür, sanat, basın enformasyon birimimizi daha aktif hale getirdik. Bu alanda sergiler yapıyoruz." diye konuştu.

Tekinbaş, bu ay hastane personeli Gonca Arslan'ın ameliyathanede çektiği fotoğrafların sergileneceğini anlatarak, "Hem çalışan arkadaşlarımızın yeteneklerini burada sergiliyoruz hem de hastalarımızın, hasta yakınlarımızın, burayı ziyaret eden insanların bu güzelliklerden pay almasını sağlamaya gayret ediyoruz. Her ay farklı bir sergi anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen sergi, katılımcılar tarafından gezildi.