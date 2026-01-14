KTÜ Hastanesi'nde 'Bir Hayatlık Dokunuş' Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

KTÜ Hastanesi'nde 'Bir Hayatlık Dokunuş' Sergisi Açıldı

14.01.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KTÜ Farabi Hastanesi'nde ameliyat fotoğraflarından oluşan sergi açıldı, kültür ve sanat vurgusu yapıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde ameliyathanede çekilen fotoğrafların yer aldığı "Bir Hayatlık Dokunuş" adlı serginin açılışı gerçekleştirildi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, açılışta yaptığı konuşmada, hastane yönetiminin kültür ve sanat faaliyetlerine önem verdiğini, her ay bir sergiye ev sahipliği yapıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Çuvalcı, bugün de hastanede ameliyathanede çekilen fotoğrafların sergilendiğini belirterek, "Sergimiz yaklaşık bir ay burada kalacak. Başhekimimize ve fotoğrafları çeken arkadaşımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Başhekim Prof. Dr. Celal Tekinbaş da KTÜ Farabi Hastanesinin çok önemli operasyonların yapıldığı bir kurum olduğunu söyledi.

Hastanenin aynı zamanda bir yaşam alanı olduğunu belirten Tekinbaş, "Bu yaşam alanı içerisinde günde yaklaşık 15 bin kişi bir şekilde bulunuyor. Bu insanlar, yaşamın her özelliğine dair güzellikleri burada yaşasın diye bizler kültür, sanat, basın enformasyon birimimizi daha aktif hale getirdik. Bu alanda sergiler yapıyoruz." diye konuştu.

Tekinbaş, bu ay hastane personeli Gonca Arslan'ın ameliyathanede çektiği fotoğrafların sergileneceğini anlatarak, "Hem çalışan arkadaşlarımızın yeteneklerini burada sergiliyoruz hem de hastalarımızın, hasta yakınlarımızın, burayı ziyaret eden insanların bu güzelliklerden pay almasını sağlamaya gayret ediyoruz. Her ay farklı bir sergi anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen sergi, katılımcılar tarafından gezildi.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kültür Sanat, Ameliyat, Etkinlik, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat KTÜ Hastanesi'nde 'Bir Hayatlık Dokunuş' Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:32
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:21:49. #7.11#
SON DAKİKA: KTÜ Hastanesi'nde 'Bir Hayatlık Dokunuş' Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.