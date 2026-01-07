Kuaförde 6 Bin Lira Dolandırıcılık - Son Dakika
Kuaförde 6 Bin Lira Dolandırıcılık

07.01.2026 11:29
Avcılar'da kuaförde hizmet alan kadın, ödemeyi yapmadan taksiyle kaçtı. Kuaför dolandırıldığını bildirdi.

AVCILAR'da, iddiaya göre kuaförde yaklaşık 6 bin lira tutarında hizmet alan kadın, iş yeri sahibine iban ile ödeme yapacağını söyledi. Ödemeyi attığını söyleyen ve uzun süre kuaförde bekleyen müşteri, kuaför Metin Tunç'un 'ödeme gelmedi' demesine rağmen taksiye binip kaçtı.

Merkez Mahallesi'ndeki kuaföre gelen bir müşteri, iddiaya göre fiyat aldıktan sonra kesim, saç boyama, cilt bakımı, makyaj, manikür ve pedikür yaptırdı. Yaklaşık 6 bin lira tutarından hizmet alan kadın önce karttan ödeme yapmak istedi ancak kart hata verdi. Bunun üzerine kadın iban alarak ücreti hesaba gönderdiğini söyledi. Kuaförü Metin Tunç, uzun süre ödemenin hesabına düşmesini bekledi. Bu sırada kadın cep telefonundan Tunç'a dekont göstererek ödeme yaptığını söyledi ve iş yerinde beklemeye başladı. Ödeme sonuçlanmayınca bir arkadaşının geleceğini belirten müşteri, kuaförün önüne gelen taksiye binerek kaçtı.

'BAŞKA KUAFÖRLERE DE YAPMIŞ, BİZE DERS OLDU'

Pazar günü öğle saatlerinde gelen bir müşterinin saçını yaptıracağını belirterek fiyat aldığını ve kabul ettiğini belirten kuaför Metin Tunç, "Fiyat aldı, 'Tamam' dedi. Saçını komple boyadık. Kesim istedi, yaptık. Sonra yukarıya cilt bakımına girdi. Makyaj, manikür, pediküre girdi. Hesabı 6-6 bin 500 lira gibi bir şey tuttu. Sonuna geldi. Saat 17.00 gibi kart ile çekmek istedi. Kartı gösterdi, hata verdi. İban istedi, ibanı verdik. Bana daha önce yapmış olduğu bir düzenlemeden dolayı telefondan iban dekontu gösterdi. Baktım, gelmemiş. Kendisini bekletiyorum. Bir şeyler anladım ama yine bir şeye vermek istemedim. Bekliyorum, 'Bir şeyi yanlış yazmışım' dedi. Yine verdik ibanı ona. Bekle, bekle 'Yine gelmiyor hanımefendi' dedik. Saat 18.00 oldu. Kapatma saatimiz yaklaştı. 'Arkadaşım gelecek' dedi. Taksi gibi bir araç geldi. Kaçacak, dedim. Bindi taksiye, 'Hanımefendi, paranız' falan dedim. 'Çantam dükkanda' dedi. Bıraktığı poşet içerisinde eski bir bond çanta. Ondan sonra gitti. Başka yerlere de yapmış diye duyduk. Bu bize ders oldu. Başkalarının başına gelmesin diye Avcılar'daki sosyal medya sayfasında paylaştım" dedi.

Kaynak: DHA

