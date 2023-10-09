Müşterinin saçını kuruttuğu sırada fön makinesi alev aldı! Anbean kamerada - Son Dakika

Müşterinin saçını kuruttuğu sırada fön makinesi alev aldı! Anbean kamerada

Son Güncelleme: 09.10.2023 10:51

İstanbul'da bir kuaför dükkanında müşterinin saçını kuruttuğu sırada fön makinesinin kablosu alev aldı. Korku dolu anlarda şans eseri yaralanan olmazken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta bir kuaför dükkanında müşterinin saçı kurutulduğu sırada fön makinesinden alevler çıkmaya başladı. Şans eseri yaralanan olmazken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BİR ANDA ALEV ALDI

İncirtepe Mahallesi'nde bir kuaför dükkanında 19 Eylül Salı günü akşam saatlerinde kuaför, müşterinin saç kesimini tamamlayıp yıkadıktan sonra fön makinesini çalıştırdı. Müşterinin saçını kuruttuğu sırada bilinmeyen bir nedenle fön makinesinin kablosu bir anda alev aldı.

O ANLAR KAMERADA

Müşteri ve çevredekiler kısa süreli panik yaşarken kuaför patlayan makineyi hemen yere bıraktı. Olayda, yaralanan olmazken, fön makinesinin yandığı an ve kısa süreli yaşanan panik iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Müşterinin saçını kuruttuğu sırada fön makinesi alev aldı! Anbean kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müşterinin saçını kuruttuğu sırada fön makinesi alev aldı! Anbean kamerada - Son Dakika
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