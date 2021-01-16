KUALA LUMPUR - Ananas yaprağından İHA üreten Malezyalı profesör, Türk üreticilerle çalışmak istiyor - Son Dakika

KUALA LUMPUR - Ananas yaprağından İHA üreten Malezyalı profesör, Türk üreticilerle çalışmak istiyor

16.01.2021 13:22

Malezya'da çiftçilerin gelirine destek ve doğal dönüşüme katkı amacıyla ananas yapraklarından insansız hava aracı (İHA) geliştiren ekibin yöneticisi Prof. Dr. Muhammed Tarık Hamid Sultan, bu projeyi Türk İHA üreticileriyle beraber ilerletmekten memnuniyet duyacağını söyledi.

Malezya'da çiftçilerin gelirine destek ve doğal dönüşüme katkı amacıyla ananas yapraklarından insansız hava aracı (İHA) geliştiren ekibin yöneticisi Prof. Dr. Muhammed Tarık Hamid Sultan, bu projeyi Türk İHA üreticileriyle beraber ilerletmekten memnuniyet duyacağını söyledi.

Malezya Putra Üniversitesi (UPM) bünyesinde 2017'de başlatılan ve ilk örnekleri geçen yıl üretilen çevre dostu İHA'ların proje geliştiricisi Muhammed Tarık, üniversite kampüsünde bulunan üretim atölyesinin kapılarını AA muhabirine açtı.

Bu projeyi, başkent Kuala Lumpur'a yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Hulu Langat bölgesinde ananas yetiştiren çiftçilerden ilham alarak yapmaya karar verdiğini belirten Muhammed Tarık, "Malezya'da çok sayıda tarımsal atık var. Ananas atıkları da bunlardan bir tanesi. Bir ananasın yetişmesi 12 ila 14 ayı buluyor ve çiftçiler gelirlerini sadece bu aralıkta kazanabiliyor." dedi.

Tarımsal atıklar çevreye zarar veriyor

Muhammed Tarık, tarımsal atıkların yol açtığı sorunlara dikkati çekerek, "Ananas üreticisi çiftçiler tarımsal atıkları ya yakarak imha ediyor ya da tarlalarından uzak bir yere bırakıyor. Yaprakların yakılması çevreye zarar veriyor, toprakta bırakılması ise tehlikeli yılanlar ve böceklerin üremesine yol açıyor." şeklinde konuştu.

Çiftçilerin bu konuda yaşadıkları zorluğu ve kısıtlı gelir kaynağı meselesine çözüm üretmek için üniversitesindeki bir grup çalışma arkadaşı ve öğrenciyle bir araya gelerek ananas yapraklarını nasıl değerlendirebileceklerine dair fikir ürettiklerini anlatan Muhammed Tarık, "İlk olarak üniversitenin bize ayırdığı bütçeyi kullanarak ananas yapraklarını kısa sürede life dönüştüren bir makine ürettik. Normalde el yordamıyla ananas yapraklarını life dönüştürmek çok uzun zaman alan bir süreçti. Daha sonra bu lifleri balmumuyla karıştırıp kalıplara dönüştürerek bu kalıplardan ne yapabileceğimize dair istişarede bulunduk ve insansız hava aracı için kasa üretme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Malezyalı profesör, bu kapsamda UPM ekibiyle birlikte ananas yapraklarını dönüştürerek tasarladıkları bir İHA'yı tanıttı.

Sentetik fiberle üretilen İHA'lardan daha hafif ve daha ucuz

"Putra UAV" ismini verdiği İHA'nın, sentetik fiber kullanılarak üretilen İHA'lara kıyasla daha hafif ve üretim maliyetinin daha ucuz olduğunu vurgulayan Muhammed Tarık, "Diğer İHA'larda kullanılan sentetik fiberler geri dönüşümlü değil ve bu İHA'ların yüzeyinde bir kırılma veya kopma olması durumunda kasanın tamamen değişmesi gerekiyor. Ama ananas yaprağı liflerinden tasarladığımız bu kasada bir kırılma veya çatlak meydana geldiğinde kolayca tamir edilmesi mümkün. Kasanın tamamen hasar görmesi durumunda da toprağa atabilirsiniz ve sadece 2 haftada toprakta çözünebilir." dedi.

Muhammed Tarık, Putra UAV'nin yarış İHA'sı olduğunu belirterek, İHA'nın saatte 120 kilometreye kadar hız yapabildiğini, 1000 metreye kadar yükselebildiğini ve 20 dakikaya kadar havada kalabildiğini açıkladı.

Ülke genelinde projeye yönelik olumlu tepkiler aldıklarını vurgulayan Muhammed Tarık, "Hükümete bağlı ilgili kuruluşlardan bu projenin geliştirilmesi ve seri üretime geçirilmesi için destek bekliyoruz. Bu sayede organik materyallerden üretilen bu İHA'lar, tarımsal faaliyetlerde veya sınır denetimlerinde kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ile ortak çalışma fırsatı bulabilirsek memnun olurum"

Malezyalı profesör, söz konusu projenin markalaşarak seri üretime geçmesi durumunda hem çevrenin korunacağını hem de çiftçilerin ek gelir kazanacağını vurguladı.

Türk firmalarının İHA üretimindeki başarısını takdirle karşıladığını vurgulayan Muhammed Tarık, "Eğer Türkiye ile bu alanda ortak çalışma fırsatı bulabilirsek çok memnun olurum. Zira önceki başbakanımız Mahathir Muhammed de havacılık sektöründe Türkiye ile yakın çalışmayı hedefliyordu. Dolayısıyla bu alanda her türlü iş birliğine hazırım. Birlikte çok daha kaliteli ve kapsamlı İHA'lar geliştirebilir, sadece kendimize değil bütün dünyaya fayda sağlayabiliriz." diye konuştu.

Muhammed Tarık, "Bizde ve Türkiye'de teknoloji de var, uzmanlık da var. O halde neden bir araya gelip İslam alemi ve dünya için çalışmayalım?" ifadesini kullandı.

KUALA LUMPUR - Ananas yaprağından İHA üreten Malezyalı profesör, Türk üreticilerle çalışmak istiyor
KUALA LUMPUR - Ananas yaprağından İHA üreten Malezyalı profesör, Türk üreticilerle çalışmak istiyor
KUALA LUMPUR - Ananas yaprağından İHA üreten Malezyalı profesör, Türk üreticilerle çalışmak istiyor
KUALA LUMPUR - Ananas yaprağından İHA üreten Malezyalı profesör, Türk üreticilerle çalışmak istiyor

İhlas Haber Ajansı, Kuala Lumpur, Malezya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KUALA LUMPUR - Ananas yaprağından İHA üreten Malezyalı profesör, Türk üreticilerle çalışmak istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi Kazada can verdi, dağıttığı gazetelerle cansız bedeni örtüldü Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, linç edilmeye başlandı Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü ile İBB Sözcüsü Ongun Twitter'da atıştı Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu: 50 ilde, 220 gözaltı Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış
Takdir toplayan hizmet! Bilboarlardaki kodu okutana anında maske ve dezenfektan gidiyor Takdir toplayan hizmet! Bilboarlardaki kodu okutana anında maske ve dezenfektan gidiyor         
13:18
Türk futboluna damga vuran G.Saray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel, yıllar sonra günah çıkardı Türk futboluna damga vuran G.Saray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel, yıllar sonra günah çıkardı         
13:05
Masumlar Apartmanı'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Han'ı terk mi etti? Masumlar Apartmanı'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Han'ı terk mi etti?         
12:33
Son Dakika! İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor, kar kalınlığı 20 - 40 cm arasında olacak Son Dakika! İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor, kar kalınlığı 20 - 40 cm arasında olacak         
11:53
Bir kızı iki erkekle nişanlamışlardı! Dolandırılan genç kurulan tezgahı anlattı: 45 bin lirayı alıp irtibatı kestiler Bir kızı iki erkekle nişanlamışlardı! Dolandırılan genç kurulan tezgahı anlattı: 45 bin lirayı alıp irtibatı kestiler         
11:26
MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım         
11:12
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Baskına gelen ekipler bile inanamadı: 3'üncü katta kaçak doğumhane, 5'inci katta kaçak diş kliniği Baskına gelen ekipler bile inanamadı: 3'üncü katta kaçak doğumhane, 5'inci katta kaçak diş kliniği         
10:02
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı         
09:40
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu         
21:40
Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor         
19:47
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz 8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz         
17:08
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 14:05:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KUALA LUMPUR - Ananas yaprağından İHA üreten Malezyalı profesör, Türk üreticilerle çalışmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei