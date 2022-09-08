Malezya Uluslararası Helal Fuarı, Başbakan İsmail Sabri'nin katılımıyla başladı

Yapılan davet birlik içinde çatlağa neden oldu

KUALA Malezya'da, dünyanın en büyük helal fuarlarından Malezya Uluslararası Helal Fuarı (MIHAS) Başbakan İsmail Sabri Yakup'un katılımıyla açıldı.

Başkent Kuala Lumpur'daki Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşen ve helal ürün ile hizmetlerin tanıtıldığı fuarda ilaç, kozmetik, gıda, turizm, ticaret, lojistik ve İslami finans gibi alanlarda çok sayıda firma yer alıyor.

Türkiye'den Helal Akreditasyonu Kurumunun (HAK) yanı sıra 43 ülkeden 549 kuruluşun katıldığı MIHAS'ta 7-10 Eylül tarihlerinde binlerce ürünün tanıtımı gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, fuar alanındaki HAK standını ziyaret etti ve helal firmaların yetkilileriyle görüştü.

Büyükelçi Emir Salim Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sene Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yapılan ve bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Helal Fuarı'nı HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu ile ziyaret ettiklerini söyledi.

Büyükelçi Yüksel, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Helal Akreditasyon Kurumunun da bir standı mevcut bu fuarda. MIHAS dünyanın en büyük helal fuarı şu anda, açılışı da Başbakan İsmail Sabri Yakup tarafından yapıldı. Türkiye olarak helal standartları konusunda Malezya ile iş birliği yapma yönünde çalışmalarımız var. Ayrıca sadece Malezya değil, Türkiye olarak helal standartlarının dünyaca da tanınması konusunda bazı çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı altında faaliyet gösteren standartlar örgütü tarafından belirlenen helal standartlarının tüm dünyada benimsenmesi için HAK tarafından çalışmalar yürütülüyor."

MIHAS, 2004'te kuruluşundan bu yana yerel ve yabancı işletmelerin helal ticarette gelişmesi ve küresel helal ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan bir organizasyon haline geldi.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen MIHAS, 2019'da yaklaşık 30 bin sektör profesyoneli ve ziyaretçiyi bir araya getirmeyi başarırken, 1,6 milyar ringgit (yaklaşık 355 milyon dolar) değerinde satış ve anlaşmanın gerçekleştirilmesine vesile olmuştu.