Küba'da 43 yıl aradan sonra başbakan seçildi - Son Dakika
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Küba'da 43 yıl aradan sonra başbakan seçildi

6 saat önce

Küba'da 43 yıl aranın ardından başbakan seçildi.

Küba'da 43 yıl aradan sonra başbakan seçildi, System.String[]

Küba'da 43 yıl aranın ardından başbakan seçildi.

Press Latina'da yer alan habere göre, Halkın Gücü Ulusal Meclisi (ANPP) üyeleri, mevcut Turizm Bakanı Manuel Marrero Cruz'u Küba başbakanlığına seçti.

Nisan ayında onaylanan yeni anayasa değişikliği uyarınca, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel tarafından aday gösterilen Marrero, 5 yıl süreyle başbakanlık yapacak.

Diaz-Canel, 56 yaşındaki Marrero'yu, turizm bakanı olarak çok önemli işlere imza atması, çalışkanlığı ve dürüstlüğü nedeniyle aday gösterdiğini açıklamıştı.

Yeni anayasa değişikliğinin ardından ekim ayında Miguel Diaz-Canel devlet başkanı seçilmişti.

Küba'da 1976 yılında Fidel Castro liderliğinde anayasa değişikliği yapılmış ve devlet başkanlığı görevi, Küba Devlet Konseyi ve Bakanlar Kurulu Başkanı olarak değiştirilmişti. Nisan ayının başlarında onaylanan yeni anayasa değişikliği ise ülkede 43 yıl sonra devlet başkanı seçilmesinin önünü açmıştı.

Çoğunluğunu, ülke anayasasında "devlet ve milletten üstün" olarak ifade edilen Küba Komünist Partisi üyelerinin oluşturduğu ANPP, yasama yetkisinin yanı sıra üst düzey yöneticileri seçme yetkisine de sahip bulunuyor.

Miguel, Küba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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