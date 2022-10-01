Ian Kasırgası, Küba'nın Batısında 8.583 Hektarlık Alandaki Ekinleri Tahrip Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ian Kasırgası, Küba'nın Batısında 8.583 Hektarlık Alandaki Ekinleri Tahrip Etti

01.10.2022 13:04
Ian Kasırgası, Küba'nın Batısında 8.583 Hektarlık Alandaki Ekinleri Tahrip Etti

Küba'da haftalık yayınlanan Tribuna de La Habana gazetesinin Cuma günkü haberine göre, Ian Kasırgası Küba'nın batısında 8.583 hektarlık ekili alanı yok etti.

Küba'da haftalık yayınlanan Tribuna de La Habana gazetesinin Cuma günkü haberine göre, Ian Kasırgası Küba'nın batısında 8.583 hektarlık ekili alanı yok etti.

Tarım Bakanlığı'nın açıklamasına atıfta bulunan haftalık yayın, kasırganın Pinar del Rio, Matanzas, Havana, Artemisa ve Mayabeque illeri ile Gençlik Adası'nda 5.233 hektarlık muz plantasyonuna zarar verdiğini yazdı.

Yetkililer, 1.350 hektarlık kahve bitkisinin yanı sıra manyok, tatlı patates, domates, fasulye ve pirinç tarlalarının da hasar gördüğünü tahmin ediyor.

En çok etkilenen yer ülkenin batısındaki Pinar del Rio ili olurken kasırga burada 220 ton tütün yaprağına da zarar verdi.

ABD yaptırımlarının artmasına karşı ulusal gıda üretimini artırmak amacıyla 63 önlemden oluşan bir paket uygulayan Küba'nın tarım sektörü bu kez kasırga nedeniyle darbe aldı.

YORUMLAR
500
Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor Tropikal fırtına kasırgaya dönüştü! Bir ülke karanlığa gömülürken ABD'de milyonlarca kişinin tahliyesine karar verildi Tropikal fırtına kasırgaya dönüştü! Bir ülke karanlığa gömülürken ABD'de milyonlarca kişinin tahliyesine karar verildi
Kaynak: Xinhua

Küba, Rio, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ian Kasırgası, Küba'nın Batısında 8.583 Hektarlık Alandaki Ekinleri Tahrip Etti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:07 Adana Demirspor-Galatasaray maçında Hakan Ceylan'ın VAR hakemi olarak atanması, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti
14:57 İttifak ortakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girişinde ters düştü! CHP'liler otururken, İYİ Partililer ayakta karşıladı
14:13 Burdur'da yakınlarına, "Kendimi iyi hissetmiyorum" mesajı atan 60 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'nin yeni yasama döneminde "anayasa" sözleri: Darbe dönemlerinin son izini de sileceğiz
13:57 Oyuncu Büşra Pekin'in inanılmaz değişimi! 12 kilo verip, imajını değiştirdi
13:50 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: Hırsızlık, gasp veya diğer suçları işleyen göçmenleri anında sınır dışı ediyoruz
13:38 Türkiye'de bir ilk! Konyaspor'un iç saha maçları jakuzide izlenebilecek
13:11 Rusya'nın ilhak hamlesi sonrası ABD'den Ukrayna'ya 12,3 milyar dolarlık dev yardım
12:54 Sivas'ta Gazi köyü halkından siyasilere "Z yokuşu" tepkisi: Yol düzeltilmezse oy kullanmayacağız
12:34 Paris'te iç çamaşırıyla podyuma çıkan Bella Hadid'e sprey boya püskürtülerek elbise yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 15:16:46. #1.12#
SON DAKİKA: Ian Kasırgası, Küba'nın Batısında 8.583 Hektarlık Alandaki Ekinleri Tahrip Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement