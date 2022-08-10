Küba'da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Küba'da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı

10.08.2022 19:58

- Küba'da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı Küba'nın Matanzas şehrindeki ham petrol depolama tesisinde çıkan yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı.

- Küba'da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı

HAVANA - Küba'nın Matanzas şehrindeki ham petrol depolama tesisinde çıkan yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı.

Küba'nın batısında yer alan Matanzas şehrindeki bir sanayi bölgesinde bulunan ham petrol depolama tesisinde 5 Ağustos'ta yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın, 5 gündür devam eden çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Küba tarihindeki en kötü yangın olarak nitelendirilen ve 5 gün içinde Karayip adasının ana ham petrol depolama tesisinin yüzde 40'ını yok ederek büyük elektrik kesintilerine yol açan yangının ardından havadaki yoğun dumanın azaldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı yetkilisi Rolando Vecino olay yerinde yaptığı açıklamada, "Bugün yangını kontrol etmeyi başardık" dedi. Yetkililer, 4 yakıt tankını yok eden yangında ne kadar yakıt kaybedildiğini açıklamazken, Matanzas Körfezi'nde petrol kirliliği meydana gelmediğini belirtti. Ancak bölge sakinleri maske takmaları ve yangının yol açtığı yoğun duman nedeniyle asit yağmurundan kaçınılması konusunda uyarıldı.

Yakıt depolama tesisindeki bir yakıt tankına cuma gecesi yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın pazar günü diğer bölümlere yayılmış, toplam 4 yakıt tankında patlama meydana gelmişti. Günlerdir süren yangında 1 itfaiyeci hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
Küba'da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı Küba'da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı Küba'daki ham petrol depolama tesisinde 1 yakıt tankı daha patladı: 3 yaralı Küba'daki ham petrol depolama tesisinde 1 yakıt tankı daha patladı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Hamster Coin, Küba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:41 Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
18:27 İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı
17:29 Avladığı ördeği almak isterken canından oldu
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:58 Bakan Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Umut ediyorum daha da aşağı iner
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:49 Toplu tecavüze uğrayan kadın aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştı
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 19:58:38. #1.13#
SON DAKİKA: Küba'da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement