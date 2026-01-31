Küba'dan ABD'ye 'Olağanüstü Hal' Yanıtı - Son Dakika
Küba'dan ABD'ye 'Olağanüstü Hal' Yanıtı

31.01.2026 13:26
Küba, Trump’ın gümrük vergisi tehdidi sonrası uluslararası olağanüstü hal ilan etti.

HAVANA, 31 Ocak (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce gümrük vergisi tehditleri içeren bir başkanlık kararnamesi çıkarmasının ardından, ülkenin "uluslararası olağanüstü hal" ilan ettiğini açıkladı.

Bakan cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Küba halkının uluslararası toplumla dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, ABD hükümetinin dahil olduğu mevcut durumun "olağandışı ve olağanüstü bir tehdit" oluşturduğunu ifade etti. Rodriguez, söz konusu tehdidin tamamen ya da büyük ölçüde "ABD'nin Küba karşıtı neo-faşist sağ kanadından" kaynaklandığını savundu.

Rodriguez,, söz konusu tehdidin yalnızca ülkelerin ulusal güvenliğini ve dış politikalarını değil, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliği de tehlikeye attığını vurgulayarak, nükleer riskler ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlar karşısında insanlığın varlığını sürdürmesini de riske soktuğunu ifade etti.

Trump perşembe günü, Küba'ya petrol satan ya da sağlayan ülkelerden ABD'ye ithal edilen tüm mallara gümrük vergisi uygulanabileceği tehdidini içeren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Kaynak: Xinhua

