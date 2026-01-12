Küba'dan Trump'a Sert Yanıt! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Küba'dan Trump'a Sert Yanıt!

12.01.2026 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ABD'nin müdahale çağrısına tepki gösterdi: 'Küba bağımsızdır.'

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, "Çok geç olmadan önce bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum" diyen ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt vererek "Küba özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez. Küba saldırmaz, 66 yıldır ABD tarafından saldırıya uğramıştır ve tehdit etmez, vatanını son damla kanına kadar savunmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yaparak Küba için "Çok geç olmadan önce bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın bu açıklamalarına Küba tarafından yanıt geldi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her şeyi, hatta insan hayatını bile ticarete dönüştürenlerin, Küba'yı herhangi bir şekilde suçlama yetkisi yok. Şimdi ulusumuza karşı histerik bir şekilde öfke saçanlar, bu halkın siyasi modelini seçme konusundaki egemen kararına duydukları öfkeyle yanıp tutuşuyorlar" dedi.

Diaz-Canel, ülkede yaşanan ağır ekonomik zorluklardan devrimi sorumlu tutanların, sessiz kalmaktan utanması gerektiğini dile getirerek, "Çünkü onlar, bu zorlukların ABD'nin 60 yıldır bize dayattığı ve şimdi daha da ileriye götürmekle tehdit ettiği aşırı baskıcı ve acımasız önlemlerin sonucu olduğunu biliyor ve kabul ediyorlar. Küba özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez. Küba saldırmaz, 66 yıldır ABD tarafından saldırıya uğramıştır ve tehdit etmez. Vatanını son damla kanına kadar savunmaya hazırdır" açıklamasını yaptı.

"ABD'nin aksine hükümetimiz diğer devletlere karşı askerlik, şantaj veya askeri baskı faaliyetlerinde bulunmamaktadır"

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küba, herhangi bir ülkeye sağladığı güvenlik hizmetleri karşılığında maddi veya parasal bir tazminat almamaktadır ve bugüne kadar da almamıştır. ABD'nin aksine, bizim hükümetimiz diğer devletlere karşı paralı askerlik, şantaj veya askeri baskı faaliyetlerinde bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Trump ne demişti?

Trump, "Küba, uzun yıllar boyunca Venezuela'dan gelen büyük miktarlarda petrol ve para ile yaşadı. Karşılığında Küba, son iki Venezuelalı diktatör için 'Güvenlik Hizmetleri' sağladı, ama artık değil. O Kübalıların çoğu, geçen haftaki ABD saldırısında öldü. Venezuela artık kendilerini yıllarca rehin tutan haydutlar ve şantajcılardan korunmaya ihtiyaç duymuyor. Venezuela'nın artık, dünyadaki en güçlü orduya (açık ara) sahip olan Amerika Birleşik Devletleri var; onları koruyacak ve koruyacağız" demişti. Küba'ya mesaj gönderen Trump, "Küba'ya artık petrol ya da para gitmeyecek. Sıfır. Çok geç olmadan önce bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Trump'tan "Bence Küba çökecek" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Venezuela'da yaşanan yönetim değişikliğinin Küba'yı da olumsuz etkileyeceğine dikkat çekmiş, "Küba Venezuela'yı koruyor, Venezuela da Küba'ya petrol gelirinden para sağlıyordu. Uzun zamandır sistem bu şekilde işliyordu. Ancak artık işler o şekilde yürümüyor. Bu yüzden Küba'nın ne yapacağını bilmiyorum. Bence Küba çökecek" şeklinde konuşmuştu. - HAVANA

Kaynak: İHA

Donald Trump, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Küba, Son Dakika

Son Dakika Politika Küba'dan Trump'a Sert Yanıt! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:02:49. #7.11#
SON DAKİKA: Küba'dan Trump'a Sert Yanıt! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.