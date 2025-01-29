Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı - Son Dakika
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Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı

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Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınmasına tepki gösteren gazeteci Kübra Par, sunduğu ana haber programının jenerik müziği girince yayından çıkıldı sanarak el hareketi yaptı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Par, "Yayından çıktığımızı düşünerek yönetmenimize şaka yaptım" ifadelerini kullandı.

29.01.2025 07:13  Güncelleme: 07:33
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek dün akşam saatlerinde "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından gözaltına alındı.

TV 100 Ana Haber Bülteni sunucusu gazeteci Kübra Par, yayında karara tepki gösterdi. Ana haberin jenerik müziğinin girişinin ardından yayından çıkıldığını sanan Kübra Par, el hareketi yaptı. İzleyenleri şaşkına çeviren anla ilgili Par'dan açıklama geldi.

"ÖZÜR DİLEDİ"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Par, olayın bir şakadan ibaret olduğunu belirterek özür diledi. Kübra Par paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"YÖNETMENİMİZE ŞAKA YAPTIM"

"Bu akşam Ana Haber bittikten sonra bir canlı yayın kazası yaşadım. Bir kaç gündür çıkışta Ana Haber'den bir iki dakika geç çıkıyor, Alfa Petek Yarışma Programı'nın yayın dilimine giriyorduk. Yayın arasında yönetmenimizle bu konuda esprileştik ve iddialaştık. Haber bitiminde jenerik girdi ve kulağıma bir espri yaptı. Yayından çıktığımızı düşünerek kendisine bir şaka yaptım. O anlar kameralara yansımış. Olayın bu gün yaşanan gündemle bir ilgisi yoktur. Ortaya çıkan görüntüden dolayı tüm izleyicilerimizden özür dilerim."

RTÜK'TEN İNCELEME

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Par'ın yayında yaptığı el hareketiyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

"KÜBRA HANIM'IN ÖZGÜR OLDUĞUNDA NELER YAPABİLECEĞİNİ MERAK ETMEKTEYİZ"

Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "TV 100 ekranlarında ana haber bülteni sunan Kübra Par, bugün gazeteciliğin 'etik' ilkeleriyle ilgili yorum yapmıştır. Millete hitap eden bir ekranda özgür olmadığını söyleyerek bu yakışıksız hareketini rahatça yapabilen Kübra Hanım'ın, özgür olduğunda neler yapabileceğini de açıkçası çok merak etmekteyiz.

"NE ZAMANDAN BERİ GİZLİ SES KAYDININ YAYINLANMASI GAZETECİLİK OLMUŞTUR"

Türkiye'de etik ilkelere uyulduğu sürece özgür gazeteciliğin yapılmasında herhangi bir sorun yoktur. Ancak ne zamandan beri bir görüşmeden alınan gizli ses kaydının yayınlanması gazetecilik olmuştur? Bu gazetecilik değil, aslında hukukun ve kişilik haklarının ihlalidir. Ekranlardan eleştirilecekse bu eleştirilmelidir.

"İLK TOPLANTIDA GEREĞİ YAPILACAK"

Tüm uyarılarımıza rağmen üzülerek görüyoruz ki TV 100 ekranlarında yapılan bu terbiyesiz hareket, aslında bazılarının perde arkasındaki niyetlerinin ve meselenin de asla gazetecilik olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Üst Kurulumuz halkımıza yönelik yapılan bu ahlaki olmayan hareket ile ilgili inceleme başlatmış olup, hazırlanacak olan raporla ilgili ilk toplantıda gereğini yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı

Barış Pehlivan, Sosyal Medya, Serhan Asker, Seda Selek, Kübra Par, Gündem, Medya, Son Dakika

Son Dakika Gündem Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Cihan Kışla:
    Bende halk tv ve now tv den şikayetçiyim bize devamlı Türkiye den örnek gösteriyor halbuki biz hep a haber takip edip dubaide yaşıyor mutluyuz halbuki. 98 108 Yanıtla
  • or ac:
    Türkiye'de bunlar halkın huzuruna çıkan güya okumuş insanlar.. Çok görmemek lazım, külotla sahnede halkın huzuruna çıkan şarkıcıya sanatçı etiketi vererek alkışlayan toplumdan ne beklenir ki.. 97 14 Yanıtla
  • Apple User:
    Sana ne özgür olduğunda neler yapabileceğinden namus bekçisi misin? Ebubekir efendi. Sen özgür iradenle adım atamıyorsun onu düşün…. 25 82 Yanıtla
  • murat olguner:
    Cihan doğru söylemiş a haber Dubai now haber somali 30 21 Yanıtla
  • Apple User:
    bu sondakika iyice ayağa düştü 28 2 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden:
    işte bu kanalın habercilik mantıgı..gece halk tv den 3 haberciyi gözaltına aldılar burada tek haber yok.site vedestekçilerinin nerenin insanları oldugu açıkça belli 11 15 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    at yalanı sss inani 17 4 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Senin aldığın talim terbiyenin 9 1 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    hareketi üzerimize alıyor ve aynen iade ediyoruz. yönetmen kendi üzerine alıp almaması bizi alakadar etmiyor. radyo programı sunabilir, ulusal ekranlar hareket yeri deyildir 9 0 Yanıtla
  • stanciu george:
    klasık putperest zıhnıyet uymus ılke ve ınkılaplarına bazılarının 5 1 Yanıtla
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