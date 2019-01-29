Son Dakika Haberleri: Küçük Azime Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Küçük Azime Yaşam Mücadelesini Kaybetti

1 saat önce

Ordu'da çocuk yuvasında kalan ve Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz'un girişimleri sonucu tedavi edilen 11 yaşındaki Azime Canbay, hastalığının nüksetmesi sonucu yaşam mücadelesini kaybetti.

Ordu'da çocuk yuvasında kalan ve Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz'un girişimleri sonucu tedavi edilen 11 yaşındaki Azime Canbay, hastalığının nüksetmesi sonucu yaşam mücadelesini kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, 2017'de Ünye Sabancı Çocuk Yuvasını ziyaret etti. Yavuz, ziyarette, yüzünde oluşan kitle nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Azime Canbay'ın tedavisi için harekete geçti.

Selda Yavuz'un girişimleri sonucu küçük Azime, 23 Ekim 2017'de Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisinde görevli Doç. Dr. Mukadder Korkmaz tarafından ameliyat edildi.

Ameliyatın ardından tedavisine Ankara'da devam edilmesine karar verilen Canbay için harekete geçen Vali Yavuz, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile görüştü.

Azime Canbay, Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde yaklaşık 9 aylık tedavisi sonrası sağlığına kavuşarak Ordu'ya döndü.

Hastalığının nüksetmesi üzerine Vali Yavuz'un girişimleriyle yeniden Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi altına alınan küçük Azime, dün yaşamını yitirdi.

Azime Canbay için Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Azime Canbay'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Canbay'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:05 Kaynak: AA

Ordu, Selda Yavuz, Güncel
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