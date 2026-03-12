Küçük çocuğun elindeki telefon patladı - Son Dakika
Küçük çocuğun elindeki telefon patladı

Küçük çocuğun elindeki telefon patladı
12.03.2026 19:43
Çin'de akıllı telefonla oynayan bir çocuk ölümden döndü. Telefon aniden patlarken korku dolu anlar evdeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin'de evinde akıllı telefonuyla oyun oynayan bir çocuk, cihazın aniden patlamasıyla ölümden döndü. Küçük çocuğun elindeki telefonun bir anda alev alarak infilak ettiği o dehşet anları, evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KÜÇÜK ÇOCUK ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Patlamanın şiddetiyle neye uğradığını şaşıran çocuk, cihazı elinden fırlatarak şans eseri yara almadan kurtuldu. Uzmanlar, özellikle çocukların telefon kullanırken cihazın ısınmasına dikkat etmesi gerektiğini ve orijinal olmayan şarj aletlerinin bu tür patlamalara davetiye çıkardığını belirterek aileleri uyardı.

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Geçmiş olsun lakin Çin'de bile halen tüplü TV ve TV üstü dantel kullaniyolar emteresan 0 0 Yanıtla
  • Alper Elma Alper Elma:
    çocuğun gözler gitmiştir 0 0 Yanıtla
