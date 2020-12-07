Küçük çocuğun isteğini Başkan Atay yerine getirdi - Son Dakika

Efeler Belediyesi'ne ait Zeybek Mahallesi'ndeki Sabahattin Ali Parkı, ilkokul öğrencisi Elif Sena Acar'ın talebi üzerine, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yenileniyor.

Zeybek Mahallesi'nde ikamet eden Elif Sena Acar isimli ilkokul öğrencisinin paylaştığı video üzerine, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla harekete geçen Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, söz konusu parkın zemininde ve çocuk oyun gruplarında yenileme çalışmalarına başladı. Onarımı iki hafta sürecek olan park, çalışmaların ardından daha sağlıklı bir hale gelerek çocuklarla buluşacak.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Gökhan Demirkol, Elif Sena Acar ve annesi Derya Acar ile çalışmalarının gerçekleştiği Efeler Belediyesi görev ve sorumluluk alanındaki Sabahattin Ali Parkı'nda bir araya geldi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın selamlarını ileten Park ve Bahçeler Müdürü Demirkol, "Parkımızla ilgili çağrınıza duyarsız kalmamız mümkün değildi. Hemen hareket geçtik ve parkımızda yenileme çalışmaları başladı. Duyarlılığınız için çok teşekkür ederiz" dedi.

Anne Derya Acar da Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek, "Kızım yaşıtları gibi parkta oynamayı çok seviyor. Parkımızın eksikleri vardı, video çekip belediyemize bildirmek istedi. İlginiz için çok teşekkür ederim, hemen ekipler geldi ve çalışmalara başladı. Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay bizi çok mutlu etti, kızımı sevindirdi. Kendisinden Allah razı olsun" diye konuştu. - AYDIN