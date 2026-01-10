Küçük Karabaş'ın Ailesi! - Son Dakika
Küçük Karabaş'ın Ailesi!

Küçük Karabaş\'ın Ailesi!
10.01.2026 09:08
Hatay'da, annesi ölen kuzunun bakımıyla ilgilenen amca ve yeğeni, onu bir çocuk gibi besliyor.

Hatay'da annesi telefon olan kuzuyu sahiplenen ve 'Karabaş' ismini veren amca ve yeğen, biberonla besledikleri kuzuyu bir an olsun yanlarından ayırmıyorlar. Amca ve yeğeni takip eden Karabaş'a gelen satın alma teklifleriyse geri çevriliyor.

Antakya ilçesi Bitiren Mahallesi'nde yaşayan Hakan Atay, kaynakçılık ve tesisatçılık yaparak geçimini sağlıyor. Yeğeni Asu Atay'ın kendisinde kuzu istemesi üzerine Atay, arkadaşının çiftliğinden annesi telef olan bir kuzuyu aldı. Kuzuyu yeğeniyle birlikte bir bebek gibi besleyen Atay, 'çocuk gibi bakıyoruz' dediği kuzuya 'Karabaş' ismi verildi. Atay'ın kaynakçılık yaptığı iş yerinin neşesi olan Altay ve yeğeni, Karabaş'ı bir an olsun yanından ayırmıyor. Güzelliğiyle görenleri mest eden Karabaş'a gelen satın alma tekliflerini ret eden Atay, çok sevdiklerini söyledi.

"Bu kuzu bizim çocuğumuz gibi bakıyoruz, sürekli yeğenim ve benim yanımda durur"

Annesi ölen kuzuyu çiftlikten alarak bebek gibi baktıklarını ifade eden kaynakçı Hakan Atay, "Ben kaynakçılık ve tesisatçılık yapıyorum. Benim yeğenim bir kuzu istedi. Benim arkadaşa söyledim ve o da bana getirdi. Kuzu da bize alıştı, süt ve her şeyi veriyoruz. Kuzuya çocuğumuz gibi bakıyoruz, beni hiç bırakmaz. Sürekli yeğenim ve benim yanımda durur, nereye gitsem gelir. Annesi ölmüştü ve bizde yanımıza aldık. Genelde süt ve mama veriyoruz, biberonla besliyoruz. Yoldan geçenler kuzuyu gördüklerinde bana satıyor musun diye soruyorlar ama bende satmıyorum diyorum. Küçük kuzumuzun adı 'Karabaş'. Biz çok seviyoruz. Bizimle aynı ve çocuk gibi bakıyoruz" dedi.

"Küçük kuzunun adı Karabaş, kuzuya süt ve yem veriyoruz"

Annesi ölen kuzuyu biberonla besleyen Asu Atay, "Ben 10 yaşındayım. Küçük kuzunun adı Karabaş. Kuzuya süt ve yem veriyoruz. Biberonla süt içiriyorum. Karabaşı seviyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberlar, Hayvanlar, Çocuk, Hatay

Son Dakika Yerel Küçük Karabaş'ın Ailesi! - Son Dakika

SON DAKİKA: Küçük Karabaş'ın Ailesi! - Son Dakika
