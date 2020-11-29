Küçük kızın telefonunu gasbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde yolda yürüyen Suriyeli kız çocuğunun cep telefonunu gasbeden şüpheli M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Suruç ilçesinin Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Suriye uyruklu 13 yaşındaki kız çocuğunun elinde taşıdığı cep telefonu arkasından gelen bir kişi tarafından gasbedildi. Telefonu alan şüpheli kaçarken, kız çocuğunun durumu anlattığı ailesi, polise giderek, şikayette bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin M.G. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen baskınla gözaltına alınan M.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.