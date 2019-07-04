Küçük Murat, başkalarını murada erdirdi
1 saat önce
Beyin ölümü gerçekleşen 3 yaşındaki çocuğun organları kendi yaşındaki başka çocuklara umut oldu.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:41 Kaynak: İHA
Beyin ölümü gerçekleşen 3 yaşındaki çocuğun organları kendi yaşındaki başka çocuklara umut oldu. Giresun
'un Görele
ilçesinde 4 gün önce geçirdiği trafik kazasında hastanede tedavi altına alınan 3 yaşındaki Murat Keçe kurtarılamadı. Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. A. İlhan Özdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ancak beyin ölümü gerçekleşen 3 yaşındaki Murat Keçe'nin organları ailesi tarafından bağışlanırken, gece geç saatlerinde karaciğeri Malatya
'ya gönderildi. Karaciğerinin organ bekleyen bir çocuğa takılacağı öğrenildi.
Görele'nin Çömlekçe karayolunda Çetin Keçe yönetimindeki otomobil sürücünün çakıllı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan aynı aileden Murat Keçe, Mertcan Keçe, Sedefe Keçe, Çetin Keçe yaralanmışlardı. Karayolları tarafından çalışma yapılan yoldaki çakıllar nedeniyle bir hafta içerisinde iki kaza meydana gelmişti. - GİRESUN
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