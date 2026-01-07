Küçük Öğrenci Araç Çarpmasıyla Yaralandı - Son Dakika
Küçük Öğrenci Araç Çarpmasıyla Yaralandı

07.01.2026 17:31
Kırklareli'de ilkokul öğrencisi araç çarparak yaralandı, sağlık durumu iyi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde öğle arası eve gitmek için okuldan ayrılan ilkokul öğrencisi, kaldırımda oynadığı sırada yoldan geçen araca çarparak yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol amaçlı gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Pınarhisar ilçesi Cumhuriyet İlkokulu önünde meydana geldi. 1/A sınıfı öğrencisi A.Y.Ö., öğle arası tatili için okuldan ayrılıp eve doğru yola çıktı. Kaldırımda zıplayarak ilerlediği sırada dengesini kaybeden küçük çocuk, o sırada yoldan geçmekte olan F.A. idaresindeki araca yandan çarptı.

Öğretmeni yanından ayrılmadı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, sınıf öğretmeni B.Z.Ç. eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğretmeninin, öğrencisinin durumuyla yakından ilgilenerek hastane sürecinde bir an olsun yanından ayrılmadığı bildirildi.

Sağlık durumu iyiye gidiyor

Hastanede ilk müdahaleyi gerçekleştiren küçük çocuğun beyin travması geçirdiği ancak bilincinin açık olduğu belirtildi. A.Y.Ö., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Alınan son bilgilere göre küçük çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kazanın öğrencinin kaldırımda hoplayıp zıplarken yolda seyir halindeki araca yandan çarpması sonucu meydana geldiği teyit edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırklareli, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağdaş Atan, Berkan Kutlu dışında Galatasaray’dan istedikleri bir ismi daha açıkladı
Fenerbahçe’yi tamamen sildi Cengiz Ünder gelecekteki hedefini belirledi
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
