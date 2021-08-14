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Küçük Venedik'te seyyar terörü - Son Dakika

Küçük Venedik'te seyyar terörü

14.08.2021 11:12

Adana'dan tatil için Bursa'ya gelen uzman çavuş, gezmek için gittiği turistik Gölyazı Mahallesinde tezgahtaki fiyatları normalinden pahalı bulduğu için satıcıların saldırısına uğradı.

Adana'dan tatil için Bursa'ya gelen uzman çavuş, gezmek için gittiği turistik Gölyazı Mahallesinde tezgahtaki fiyatları normalinden pahalı bulduğu için satıcıların saldırısına uğradı. Uzman çavuşu dükkana sokup öldüresiye döven şahıslar, eşi ve 5 yaşındaki çocuğunu da darp etti. Uzman çavuş ve ailesi olaydan sonra hastaneye gidip rapor alırken, kamera görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Olay, Japonların dünyada gezilebilecek başlıca tatil yerleri listesine dahil ettiği, balıkçı kadınlarıyla ünlü, küçük Venedik lakaplı Gölyazı Mahallesinde meydana geldi. Gölün tam ortasındaki mahalleyi ailesiyle birlikte gezip fotoğraf çekmeye gelen Adana'da görevli Uzman Çavuş İ.U.(32), alışveriş yapmak için dükkanların önüne açılan tezgahları gezmeye başladı. Bir tezgahtaki fiyatları pahalı bulduğu için diğer taraftan alışveriş yapmak isteyen İ.U.'ya, o tezgahtan alışveriş yapamayacağı söylendi. Buna itiraz eden uzman çavuş İ.U, ne olduğunu bile anlamadan etrafını saran ve esnaf olduklarını iddia eden kişilerce darp edilmeye başlandı.

İ.U'yu dükkanın içine sokan saldırganlar, burada öldüresiye dövdü. Duruma müdahale etmeye çalışan İ.U.'nun 32 yaşındaki eşi Ö.U., 8 yaşındaki kızları C.U. ile 5 yaşındaki oğulları E.Y.U. da saldırganlar tarafından darp edildi. Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Darp sırasında dudağı patlayan küçük çocuk, olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, feci dayağın dakikalarca sürdüğü, uzman çavuşun üzerine abanan kalabalığın dükkanın içinde İ.U'nun başına defalarca tekmeyle vurduğu ve eşini de darp ettiği görüldü.

Çevredeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, gözü dönmüş saldırganları güçlükle sakinleştirdi. Yaralı uzman çavuş ile eşi ve çocukları jandarma ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Tedavileri yapılan aile rapor aldıktan sonra saldırganlardan şikayetçi oldu.

Kamera görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, aynı bölgede daha önce de benzer olayların yaşandığı belirtildi. Öte yandan, olayın ardından görüntü almak isteyen basın mensupları da hakarete uğradı.

Küçük Venedik'te seyyar terörü
Küçük Venedik'te seyyar terörü
Küçük Venedik'te seyyar terörü
Küçük Venedik'te seyyar terörü

Uzman Çavuş, Jandarma, Gölyazı, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçük Venedik'te seyyar terörü - Son Dakika


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