Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği eğitimi alan 64 kursiyere sertifikaları verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği eğitimi alan 64 kursiyere sertifikaları verildi - Son Dakika

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği eğitimi alan 64 kursiyere sertifikaları verildi

6 saat önce

Pamukova Belediyesi ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Merkez Birliğinin (TÜDKİYEB) iş birliğinde "Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi" eğitimi alan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği eğitimi alan 64 kursiyere sertifikaları verildi, System.String[]

Pamukova Belediyesi ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Merkez Birliğinin (TÜDKİYEB) iş birliğinde "Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi" eğitimi alan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.


Pamukova Kültür Merkezi'ndeki programa, Belediye Başkanı Güven Övün, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ümit Erol, İlçe Tarım Müdürü Özgür Özcan, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Sakarya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yasin Toçoğlu, İlçe Halk Eğitim Müdürü Tahsin Yolcu, AK Parti İlçe Başkanı Burak Çelik, belediye meclis üyeleri ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı.

İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Övün, yaptığı açıklamada, çalışma için belediyeye ait bin 250 metrekare alanı tahsis ettiklerini belirterek, "Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi eğitimi kursu açmaya karar verdik. Acaba 10-15 kişi olur mu dedik, 105 kişi oldu ve bugün kursu başarıyla tamamlayan 64 kursiyere sertifikalarını vereceğiz." dedi.

Pamukova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgür Özcan da talepler doğrultusunda kursu açmaya karar verdiklerini dile getirerek, "Kursa katılanların büyük oranda gençlerden oluşması bizleri oldukça mutlu etti. 104 saatlik kursun 88 saatini kursiyerlerimizle geçirdik. Sürüyü yönlendirme, sürünün beslenmesi, sürü bakım işleri, sürünün sağlığı gibi temel konularda eğitimler verdik." diye konuştu.

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik de çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, sertifika alanların kursta öğretilen teorik bilgileri sahaya yansıtarak sürüleri başarıyla yöneteceğinize inandığını kaydetti.

Pamukova, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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