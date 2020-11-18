Küçükbaş hayvancılıkta sürü büyütmeye ve çoban istihdamına 239,5 milyon lira destek - Son Dakika

Küçükbaş hayvancılıkta sürü büyütmeye ve çoban istihdamına 239,5 milyon lira destek

18.11.2020 10:59
Küçükbaş hayvancılıkta sürü büyütmeye ve çoban istihdamına 239,5 milyon lira destek, System.String[]

Türkiye'de küçükbaş hayvancılık sektöründe, sürü büyütme ve yenileme çalışmaları yaparak çoban istihdamında bulunan işletmelere bu yıl toplam 239,5 milyon lira destek sağlandı.

Türkiye'de küçükbaş hayvancılık sektöründe, sürü büyütme ve yenileme çalışmaları yaparak çoban istihdamında bulunan işletmelere bu yıl toplam 239,5 milyon lira destek sağlandı.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan rapordan yaptığı derlemeye göre, küçükbaş hayvancılıkta sürü büyütme ve yenileme desteğiyle küçükbaş hayvan varlığının artırılarak yetiştirici gelirinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Söz konusu destek geçen yıl hayvancılık destekleri kapsamına alındı. "Küçükbaşta Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği" kapsamında bu yıl 80 ilde, 71 bin 764 işletmeye 1 milyon 869 bin 359 küçükbaş hayvan için 186,9 milyon lira destek ödemesi yapıldı.

Çoban istihdam desteği kapsamında ise bu yıl 70 ilde, 10 bin 530 işletmeye 52,6 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Böylece, söz konusu destekler kapsamında üreticilere toplam 239,5 milyon lira destek verilmiş oldu.

"Küçükbaş hayvan sayısı 55 milyonu aştı"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, son yıllarda küçükbaş hayvancılığa verilen desteklerin olumlu yansımalarını sektörde gördüklerini belirterek "Hayvan sayısı artışında hayvancılığa verilen desteklerin çok büyük payı var. Küçükbaş hayvan sayısı, haziran ayı itibarıyla 55 milyonu aştı." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, bu yıl hayvancılık destek miktarının yıl sonu itibarıyla 6,6 milyar lirayı bulacağını söylediğini anımsatan Çelik, şöyle konuştu:

"En son açıklanan 2020 yılı hayvancılık destekleriyle anaç koyun desteği hayvan başına 25 liradan 30 liraya, anaç keçi desteği ise 25 liradan 35 liraya yükseltildi. Göçer yetiştiricilerimize anaç koyun, anaç keçi başına 2 lira ilave destek ödemesi getirildi. Sadece Mardin, Siirt ve Şırnak'a verilen hayvan başına ilave 20 liralık anaç tiftik keçisi desteği, tüm illere yaygınlaştırıldı. Sözleşmeli üretim kapsamında üretilen tiftiğe de bu yıl ilk defa ilave 10 lira ödeme yapılmasına karar verildi."

DİTAP desteği de verilecek

Çelik, bu yıl ilk defa Dijital Tarım Pazarı Platformu (DİTAP) desteği getirildiğine dikkati çekerek bakanlıkça belirlenen hayvansal ürünlerini DİTAP üzerinden pazarlayan üreticilere ve besilik hayvanını bu platform üzerinden temin eden yetiştiricilere, belirlenen dönem, birim fiyat ve kriterler üzerinden destek ödemesi yapılacağını söyledi.

Çiftçilerin, yetiştiricilerin yeterli ve istikrarlı destek verildiğinde, girdi maliyetleri başta olmak üzere temel sorunları çözüldüğünde, herhangi bir aksama olmadan üretimine devam ettiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, küçükbaş hayvancılıkta inanılmaz bir potansiyele sahip. Yeterli destek verildiğinde, maliyetler makul düzeye çekildiğinde üretim patlaması oluyor. Nitekim, küçükbaş hayvancılıkta bunu net olarak görüyoruz. Küçükbaş hayvan sayımız son 10-11 yılda iki katına çıktı. Yeter ki küçükbaş hayvancılığa destekler artırılarak sürdürülsün, yem maliyetleri düşürülsün, çayır ve meraların ıslahı tamamlansın, orman kapsamında olmayan, tarımsal üretimde de kullanılmayan 15,8 milyon hektar alan mera kapsamına alınsın, sulama yatırımları tamamlanarak yem bitkileri ekim alanları artırılsın, çoban sorunu çözülsün. Sektörün sorunlarını çözmek için çaba sarf eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyorum."

İstihdam, Türkiye, Tarım, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küçükbaş hayvancılıkta sürü büyütmeye ve çoban istihdamına 239,5 milyon lira destek - Son Dakika Ekonomi


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