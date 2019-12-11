Küçükçekmece Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz diş taraması - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi, ilçe genelindeki öğrencilere ücretsiz diş taraması başlattı. Taramayı gerçekleştiren Diş Hekimi M. Ali Paşaoğlu; "Çocukların ağız temizliği için parmak fırça kullanın ya da onlarla birlikte siz de diş fırçalayın. Yatmadan hemen önce gece tok olsun diye çocuğunuza bir şey yiyip içirmeyin" dedi.



Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Dentaydın'ın işbirliğiyle hayata geçen 'Hayata Sağlıklı Gülümse' projesi kapsamında, 5'er kişilik diş hekimi grubu ilçe genelinde Bilgi Evi'ne giden öğrencilere diş taraması gerçekleştirdi. Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Sefaköy, Mehmet Akif, İkitelli Kanarya, Yarımburgaz, Halkalı, Cennet Bilgi Evleri'nde gerçekleşen diş taramasına, ilköğretim, orta ve liseye giden 1000 öğrenci katıldı. Projenin ikinci ayağında ise, ilçe genelindeki okullarda 3, 7 ve 12. sınıf öğrencilerine ücretsiz diş taraması yapılarak, gerekli görülen vak'alar tedavi için ücretsiz olarak Aydın Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirilecek.



"Küçükçekmeceli çocuklar hayata sağlıkla gülümseyecek"



Gençlere ve çocuklara verdiği değeri her fırsatta söyleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların sağlıklı bir şekilde yaşaması bizim için çok önemli. Küçükçekmeceli öğrencilerimiz için ücretsiz ağız ve diş taraması başlattık. Bilgi Evlerimizde ve okullarımızda diş hekimlerimiz tarama yapacak. Küçükçekmeceli çocuklar bundan sonra hayata sağlıkla gülümseyecek. Biz çocuklarımızın, eşit, sağlıklı ve huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her zaman çocuklarımızın yanında ve yardımcısıyız" diye konuştu.



"Parmak fırça ile çocuklarınızın dişini fırçalayın"



Mehmet Akif Bilgi Evi'ndeki taramayı gerçekleştiren Diş Hekimi M. Ali Paşaoğlu, "Çocukların dişleri çıktıktan sonra parmak fırçayla anneler çocukların dişlerini fırçalamalılar. 2,5 - 3 yaşından sonra ise çocuk fırçası ile çocuğa diş fırçalama gösterilebilir. Çocuklar dişlerini fırçalamasalar bile, ağızlarını suyla çalkalasınlar. Çocuğunun diş fırçalamasını isteyen anne ve babalar kendileri de çocuklarla birlikte diş fırçalamalılar. Diş fırçalama, beslenme, sosyo-ekonomik durum hepsi ağız sağlığına etki ediyor. Beslenme teknikleri de önemli. Çok şeker, çikolata, tatlı, kola zararlı. Belirli bir saatten sonra çocuğa meyve yedirmemek, süt içirmemek gerekiyor. Mesela yatmalarına yakın bir şey yeyip içmesinler. Anneler yatmadan önce çocuğum tok olsun diye yemek yedirmemeli. Yatmadan bir iki saat önce yemek yemeyi kesmeli çocuklar" diye konuştu.



"Çocuklar ve aileleri için olumlu bir deneyim oluyor"



Toplu taramaların çocuklar üzerinde olumlu etkisi olduğunu dile getiren Paşaoğlu, "En azından belirli zamanlarda aileleri bir yerde toparlayıp bir bilgilendirme ya da tarama yapmanın büyük etkisi var. Taramada çocuk hekimden korkmaması gerektiğini öğreniyor. Eğlenceli bir tarama gerçekleştiriyoruz. Kendi ortamlarında alışık oldukları bir mekanda dişçi korkusunu üzerilerinden atıyorlar. Diş fırçalamayı, fırçalama süresini öğretiyoruz. Hekimden korkmamaları gerektiğini öğreniyorlar. Buraya geldikten sonra kliniğe daha rahat gidiyorlar. Onlara hediyeler de veriyoruz. Olumlu bir izlenimle buradan ayrılıyorlar" dedi.



"Başkan Çebi' ye teşekkürler"



Mehmet Akif Bilgi Evi'nde gerçekleşen diş taramalarına, aileler de büyük ilgi gösterdi. Çocuğunu diş taramasına getiren ev hanımı Eda Bingöl Özdemir (29), "2 senedir Mehmet Akif Bilgi Evi'ne geliyoruz. Çok memnunuz, çok güzel bir uygulama. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Miraç Taha Özdemir ise, "Günde 1 kez diş fırçalardım. Buraya geldim, günde en az 2 kez diş fırçalamam gerektiğini öğrendim. Bundan sonra daha dikkat edeceğim" dedi. Taramalar sonrasında öğrencilere Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kum saati, diş fırçası ve macunu hediye edildi.



Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Hayata Sağlıklı Gülümse' Projesi kapsamında, ağız ve diş sağlığı alanında kamu oyunun farkındalığını artırmak, koruyucu tedavinin önemi konusunda bireyleri bilinçlendirmek ve sağlıklı bir toplum oluşturulması amaçlanmıştır. Projenin asıl amacı ise, öğrencilere yapılan taramalarla diş sağlığı bakımından en sık rastlanan vak'alar tespit edilerek, veri tabanını oluşturmak; çürüksüz bir nesle öncü olmaktır. - İSTANBUL