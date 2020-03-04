Küçükçekmece'de dünya kadınlar günü mart boyunca işlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de dünya kadınlar günü mart boyunca işlenecek - Son Dakika

Küçükçekmece'de dünya kadınlar günü mart boyunca işlenecek

7 saat önce

Küçükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel bir sergi ve konserle taçlandırıyor.

Küçükçekmece'de dünya kadınlar günü mart boyunca işlenecek, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel bir sergi ve konserle taçlandırıyor. 8 Mart'ta Aynur Doğan şarkılarıyla, Ressam Muzaffer Oruçoğlu resimleriyle Küçükçekmeceli kadınlarla buluşacak.


Şair, yazar ve ressam Muzaffer Oruçoğlu'nun dünya emek mücadelesinde öne çıkan kadın temalarının da içinde yer aldığı resim sergisi, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlere kapılarını aralayacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel konserinde ise son dönem çalışmaları ile dünya müziğinin önemli isimlerinden biri haline gelen Aynur Doğan şarkılarıyla Küçükçekmeceli kadınlarla buluşacak.


8 Mart-10 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbullu sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan Muzaffer Oruçoğlu sergisi, kolaj, akrilik, karışık teknik ve yağlı boya çalışmalarından oluşuyor. Aralarında "Maria Suphi ve Derya Kuşları", "Fosforlu Cevriye" ve "Likovris Yeniden Çarmıha Geriliş - İsa" resimlerinin de bulunduğu sergide ayrıca "çocuk", "çırak", "maden işçisi" ve "aborjin" konulu resimler de katılımcıların beğenisine sunulacak.


Halk ezgilerine etkileyici doğaçlamalar ekleyerek büyük bir başarıyla yorumlayan ve müziğine geleneksel seslerin yanına umudun, barışın, vicdanın seslerini de ekleyen Aynur Doğan ise en güzel şarkılarını kadınlar için seslendirecek. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Aynur Doğan, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:16 Kaynak: İHA
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