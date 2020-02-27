Küçükçekmece'de mahalle afet gönüllüleri sertifikalarını aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de mahalle afet gönüllüleri sertifikalarını aldı - Son Dakika

Küçükçekmece'de mahalle afet gönüllüleri sertifikalarını aldı

6 saat önce

Küçükçekmece'de Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) tarafından düzenlenen eğitimlere katılan 127 Küçükçekmeceli vatandaşın ve 37 belediye personelinin sertifikaları dağıtıldı.

Küçükçekmece'de mahalle afet gönüllüleri sertifikalarını aldı, System.String[]

Küçükçekmece'de Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) tarafından düzenlenen eğitimlere katılan 127 Küçükçekmeceli vatandaşın ve 37 belediye personelinin sertifikaları dağıtıldı.


Küçükçekmece Belediyesi olası deprem ve afetlere karşı vatandaşları bilinçlendirmek için önemli bir eğitim programına imza attı. Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) tarafından 127 Küçükçekmeceli vatandaşa ve 37 belediye personeline eğitim verildi. Eğitimini tamamlayanlara Atakent Kültür Merkezi'nde sertifika töreni düzenlendi. Program, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Hüseyin Karadayı'nın projeyi tanıtımı ile başladı. Ardından eğitime katılan 127 Küçükçekmeceli vatandaş ile 37 belediye personeli Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) yemini etti. Yeminini tamamlayanlara Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi sertifikalarını takdim ederek hatıra fotoğrafı çekildi.


"Hedefimiz gönüllülerimizi bine çıkarmak"


Program öncesi afet eğitiminin önemine değinen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Doğal afetlerin en çok etkilediği depremden etkileniyoruz. Dolayısıyla biz iş başına gelir gelmez hemen bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. Herhangi bir afetle karşı karşıya kalırsak Küçükçekmece'de neler yapabiliriz diye bunun için çok büyük çalışmalar yaptık. Mahalle gönüllülerimizi yetiştirdik. Bu gönüllüler bir eğitimden geçti. 25 bin metrekare alanda bunların çalışmalarını yaptık. Arama kurtarma ekipmanları jeneratöründen halatına kadar bundan aklınıza gelebilecek her türlü aletlerimiz var. Bu akşam gönüllülerimiz MAG yeminlerini edecekler. Daha sonra onlara sertifikalarını vereceğiz. Hedefimiz gönüllülerimizi bine çıkarmak" diye konuştu.


Mahalle Afet Gönüllüleri(MAG) hakkında:


"Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG), yerel örgütlenmenin gerekliliği inancıyla, sayısız can kaybı ve ekonomik kayıplara neden olan 1999 Marmara Depremi'nin ardından, 2000 yılında kuruldu. Afetlere hazırlanmanın ve bir afet durumunda afetlere ilk müdahalenin mahalle düzeyinde gerçekleştiği bilinci ve deneyiminden yolan çıkan MAG yapılanması Türkiye'de afet bilincini artırmayı ve bireylerin afet durumunda "hayatta kalma ve sevdiklerini kurtarmaya çalışma" refleksinin doğru biçimde hayata geçirilmesi için eğitim almalarını hedefledi." - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi, Hüseyin Karadayı, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:13 Kaynak: İHA
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