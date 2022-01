Küçükçekmece'de semt pazarı kar nedeniyle kurulamadı - Son Dakika

Küçükçemece'de, kar ve rüzgarın etkisiyle kurulması beklenen açık semt pazarları kurulamadı. Pazar yerinde kar içinde kalan park halindeki araçlar görüntülendi. Açılamayan pazar yeri dronla ile görüntülendi.

İstanbul'da yaklaşık 4 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kardan en çok etkilenen ilçelerden biri olan Küçükçemece'de, semt pazarı esnafı da olumsuz etkilendi. Halkalı Eski Bağlar Caddesinde her hafta kurulan Çarşamba Pazarı, yoğun kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle kurulamadı. Pazarın yerinde ise kar içindeki park halindeki araçlar olduğu görüldü. Pazar yerindeki bazı ağaçların kar nedeniyle devrildiği görüldü.

Pazarın kurulmasını isteyen mahalleli Celal Kuş, "Her hafta kuruluyordu, bu karda nereye kurulsun. Her yer kapalı, yollar bile kapalı, araçlar zor çalışıyor. Kardan dolayı araçlar yoldan kalkamıyor. Açılmasını istiyordum" dedi.

Her hafta pazarın kurulduğunu anlatan başka bir esnaf Tevfik Kulakçıoğlu, "Gördüğünüz cadde her Çarşamba Pazar kuruluyordu, şu an kurulması imkansız. Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Bu sefer kurulmadı" diye konuştu. - İSTANBUL