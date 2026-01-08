Küçükçekmece Halkalı eski gümrük sahasında şiddetli rüzgar konteynırları devirdi.
Şiddetli rüzgar etkisini artırarak devam ediyor. Küçükçekmece Halkalı eski gümrük sahasında şiddetli rüzgar konteynırları devirdi. Konteynerlar vinç yardımıyla kaldırıldı. Büyük bir gürültüyle devrilen konteynırların kaldırma çalışması havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3-sayfa › Küçükçekmece'de Şiddetli Rüzgar Konteynırları Devirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?