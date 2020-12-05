Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde yangın - Son Dakika

Küçükçekmece 'de 5 katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan işyerindeki yangını çevredeki vatandaşlar ihbar etti.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin tekstil ürünlerinin bulunduğu 5. katında saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan tekstil atölyesindeki yangını sokakta bulunan vatandaşlar ihbar etti. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına önce dışarıdan müdahale etti. Daha sonra bina içine giren itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek duman tahliyesi yaptı.

- İstanbul