Küçükçekmece'de zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi

15.04.2022 11:12
Küçükçekmece'de zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi

Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından market, fırın ve pastanelerde rutin olarak sürdürülen denetimler, Ramazan ayında artarak devam ediyor.

Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından market, fırın ve pastanelerde rutin olarak sürdürülen denetimler, Ramazan ayında artarak devam ediyor.

Küçükçekmeceli vatandaşların Ramazan ayı boyunca güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmesi için zabıta ekipleri, ilçedeki zincir market, fırın ve pastanelerde; hijyen, gramaj ve fiyat artışına yönelik denetimlerini artırdı.

Hijyen, gramaj ve fiyat kontrolleri özenle yapılıyor

Zabıta ekipleri zincir market, fırın ve pastanelerde; iş yeri açma, çalışma ruhsatı, ürünlerin son kullanma tarihleri, temizlik ve hijyen kuralları gibi insan sağlığı için önemli hususlarda kontroller yapıyor. Marketlerde rastgele seçilen ürünlerin reyon ve kasa fiyatları teker teker karşılaştırılarak oluşabilecek fiyat farklılıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Fırınlarda ise gıda ile temas eden malzemelerin uygunluğu, depolama koşulları, hijyen kuralları ile ilgili incelemeler yapılarak ekmekler tek tek tartılıyor ve gramaj-fiyat karşılaştırması yapılıyor.

"Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmesi denetimlerimiz devam ediyor"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Zabıta müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ilçede faaliyet gösteren market, fırın ve unlu mamul üretim ve satış yerlerinde denetimlerini büyük bir titizlikle sürdürüyor. Amacımız içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması. Ekiplerimiz sağlık açısından yetersiz olduğu tespit edilen işletmeler hakkında gerekli işlemleri yapıyor. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi
Küçükçekmece'de zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi
Küçükçekmece'de zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi
Küçükçekmece'de zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi
Küçükçekmece'de zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi

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Küçükçekmece, Ramazan, Market, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi - Son Dakika


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