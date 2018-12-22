Son Dakika Haberleri: Kudüs Olaylarına Tepkisiyle Fenomen Olan Necati Dayı Bakın Ne Yapıyor

Kudüs Olaylarına Tepkisiyle Fenomen Olan Necati Dayı Bakın Ne Yapıyor

4 saat önce

Denizli'de Kudüs olayları sırasında yapılan bir sokak röportajında verdiği, "Çok tepkiliyim, aşırı" tepkisiyle sosyal medyada fenomen olan Necati Ekinci, İHA'ya konuştu.

Kudüs Olaylarına Tepkisiyle Fenomen Olan Necati Dayı Bakın Ne Yapıyor, System.String[]
Denizli'de Kudüs olayları sırasında yapılan bir sokak röportajında verdiği, "Çok tepkiliyim, aşırı" tepkisiyle sosyal medyada fenomen olan Necati Ekinci, İHA'ya konuştu. Videosunu izleyen gençlerin kendisini tanıyıp fotoğraf çektirmeye geldiğini belirten Ekinci, meşhurluğun kendisine bir faydasının olmadığını söyledi.

Denizli'de Geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in Başkenti olarak tanımasına vatandaşların tepkisini ölçmek için bir televizyon kanallının sokak röportajına katılan Necati Ekinci, verdiği tepkilerle sosyal medyada fenomen oldu. Verdiği röportaj sosyal medya kullanıcıları tarafından milyonlarca kez paylaşılan Necati Ekinci'yi sokakta gören vatandaşlar fotoğraf çektirmeye geliyor. Emekli olduktan sonra kestane, üzüm ve ceviz satmaya başlayan Ekinci, kendisini görenlerin fotoğraf çektirmek için yanına geldiğini, kendisinin de onları kırmamak için bu tekliflerini kabul ettiğini söyledi.

"Meşhurluğun bir faydasını görmedim, nasıl meşhurluksa"

Verdiği röportajla fenomen hale gelen Ekinci, fenomen olmanın kendisine bir katkı sağlamadığını belirterek, "Çekilen video sonrası hayatımda bir değişiklik olmadı. Eski bildiğin pala Necati buralarda yine sürünüyor. Emekliyim, arada boş kaldığımda vakit geçirmek için incir, ceviz kestane falan satıyorum. Videoyu izleyip beni tanıyan gençler devamlı fotoğraf çektirmek için geliyorlar, 'Fotoğraf çekinelim dayı, sen meşhur oldun' diyorlar. Meşhurluğun bir faydasını görmedim, nasıl meşhurluksa" dedi.

"Allah askerlerimizin yardımcısı olsun"

Ekinci, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması kararına hale tepkisinin devam ettiğini belirterek, her zaman her yerde tepkisinin olduğunu söyledi. Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilmesi planlanan operasyon hakkında da konuşan Ekinci, "Allah askerlerimizin yardımcısı olsun, Allah kılıçlarına kuvvet versin" diye konuştu. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:49 Kaynak: İHA

Denizli, Ekinci, Kudüs, Güncel
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