Kuduz köpeğin saldırınsa uğrayan genç mimar hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kuduz köpeğin saldırınsa uğrayan genç mimar hayatını kaybetti

12.07.2023 17:38

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz köpeğin saldırısına uğrayan ve kuduz hastalığına yakalanan genç mimar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz köpek saldırısına uğrayan genç mimar olan Lütfü Seray, kuduz hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı, burada kuduz teşhisi konulan genç mimar Gaziantep'e sevk edildi. Gaziantep'te yaklaşık bir haftadır tedavi gören Seray, doktorların tüm mücadelesine rağmen hayatını kaybetti.

Lütfü Seray'ın cenazesi, yarın Siverek'te toprağa verilecek.

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Şanlıurfa, Mimar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuduz köpeğin saldırınsa uğrayan genç mimar hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuduz köpeğin saldırınsa uğrayan genç mimar hayatını kaybetti - Son Dakika
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