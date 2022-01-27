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Küfrettiği için iş arkadaşının başına çekiçle vura vura yaraladığı adam yaşamını yitirdi - Son Dakika

Küfrettiği için iş arkadaşının başına çekiçle vura vura yaraladığı adam yaşamını yitirdi

27.01.2022 12:05

Adana'da 22 yaşındaki çalışma arkadaşı Emre K. tarafından küfrettiği gerekçesiyle çekiçle başına vurulan Mahmut Eser 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Emniyete götürülen Emre K. ise ifadesinde "Mahmut, aileme küfredince kendisini uyardım. Devam edince gözüm karardı, bir anlık sinirle başına vurdum." dedi.

21 Ocak günü saat 08.00 sıralarında Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde tır dorsesi üretilen fabrikanın yöneticisi, kaynak işlerinin hızlı bitirilmesi için işçileri uyardı.

KÜFREDİNCE TARTIŞTILAR

Bunun üzerine kaynakçı Mahmut Eser, iddiaya göre, küfrederek çalışma arkadaşlarına kızdı. Yaklaşık 3 hafta önce işbaşı yapan Emre K. de karşılık verdi. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÇEKİÇLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Emre K., elindeki çekiçle Eser'in başına vurdu. Eser, aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mahmut Eser, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emre K. ise fabrikaya gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.

"GÖZÜM KARARDI"

Emniyete götürülen Emre K., ifadesinde, "Mahmut, aileme küfredince kendisini uyardım. Devam edince gözüm karardı, bir anlık sinirle başına vurdum" dedi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede entübe edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mahmut Eser ise 1 hafta sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eser'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Organize Sanayi Bölgesi, Adana, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Küfrettiği için iş arkadaşının başına çekiçle vura vura yaraladığı adam yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küfrettiği için iş arkadaşının başına çekiçle vura vura yaraladığı adam yaşamını yitirdi - Son Dakika
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